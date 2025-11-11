InflaRx, BigBear.ai Holdings & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|BigBear.ai Holdings
|+17,04 %
|Informationstechnologie
|🥈
|Rocket Lab Corporation
|+12,22 %
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🥉
|Medios
|+7,33 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Advantest
|-6,76 %
|Elektrogeräte
|🟥
|CoreWeave Registered (A)
|-6,78 %
|Informationstechnologie
|🟥
|InflaRx
|-8,10 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Vizsla Copper
|Rohstoffe
|🥈
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|🥉
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|Beyond Meat
|Nahrungsmittel
|European Lithium
|Rohstoffe
|InflaRx
|Biotechnologie
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|InflaRx
|115
|Biotechnologie
|🥈
|Almonty Industries
|85
|Rohstoffe
|🥉
|Gerresheimer
|84
|Gesundheitswesen
|Silber
|57
|Rohstoffe
|Anavex Life Sciences
|50
|Biotechnologie
|Tesla
|49
|Fahrzeugindustrie
BigBear.ai Holdings
Wochenperformance: +7,10 %
Platz 1
Rocket Lab Corporation
Wochenperformance: -0,97 %
Platz 2
Medios
Wochenperformance: +1,43 %
Platz 3
Advantest
Wochenperformance: -8,87 %
Platz 4
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: -20,38 %
Platz 5
Platz 6
Vizsla Copper
Wochenperformance: +9,36 %
Platz 7
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -17,56 %
Platz 8
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: +8,82 %
Platz 9
Beyond Meat
Wochenperformance: -4,91 %
Platz 10
European Lithium
Wochenperformance: -18,89 %
Platz 11
Platz 12
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +12,43 %
Platz 14
Gerresheimer
Wochenperformance: -9,99 %
Platz 15
Silber
Wochenperformance: +6,81 %
Platz 16
Anavex Life Sciences
Wochenperformance: -13,96 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: -4,06 %
Platz 18
