Knapp daneben, ist auch vorbei

Jahresendrallye auf tönernen Füßen

US-Shutdown dauert an - Tag 42

RSI: um 37 fallen, (bärisch) - Sell

Stochastik: 96 (überverkauft)

MACD: -41 bärisch

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt

Fear& Greed Index auf "Extreme Fear"

Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!

Anlaufmarken nach oben bei 24.000 / 24.350 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.383 / 23.359 und 23.084 Punkte Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye kurzfristig abgewürgt

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (07. November 2025): Bei 21,77% (ansteigend) (Vortag: 18,26%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte 2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte