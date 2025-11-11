DAX
Knapp daneben, ist auch vorbei
Sollte demnächst der Shutdown enden, könnte eine wahre Datenflut auf die Börsen zukommen und die Stimmung an den Aktienmärkten entsprechend heben. Am Sonntagabend stimmte der US-Senat mit 60 zu 40 Stimmen dafür, eine Debatte über ein Übergangsbudget zuzulassen. Damit wurde eine erste glaubwürdige Hürde zur Beendigung des seit 41 Tagen andauernden Regierungsstillstands genommen. Bis zu einer endgültigen Einigung dürften die Aktienmärkte dementsprechend nervös reagieren, trotz des Kurssprungs beim DAX zu Beginn dieser Woche direkt in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 24.028 Punkten, herrscht seit dem Rekordhoch bei 24.771 Punkten aus Anfang Oktober immer noch ein intakter Abwärtstrend vor, und birgt dementsprechend weitere Verlustrisiken sogar auf frische Monatstiefs. Diese dürften sich nach aktueller Auswertung jedoch erst unterhalb von 23.476 Punkten in Abschlägen auf 23.284 und darunter glatt 23.000 Zähler manifestieren. Auf der Oberseite haben sich die Kennzahlen für ein erfolgreiches Kaufsignal nicht verändert, erst oberhalb des Widerstandsbereichs zwischen 24.350 und 24.500 Punkten wird ein Lauf zurück an die Rekordstände bei 24.771 Punkten wahrscheinlich, darüber könnte schließlich der nächsthöhere Zielbereich bei 24.961 Punkten in Angriff genommen werden. Aktuell ist der DAX als neutral zu bewerten, bis nicht neue Impulse die Märkte in die eine oder andere Richtung anschieben.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.960 Punkten
VDAX über Norm-Niveau, hohe Nervosität
Jahresendrallye auf tönernen Füßen
US-Shutdown dauert an - Tag 42
RSI: um 37 fallen, (bärisch) - Sell
Stochastik: 96 (überverkauft)
MACD: -41 bärisch
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index auf "Extreme Fear"
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 24.000 / 24.350 / 24.639 und 24.771 Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.383 / 23.359 und 23.084 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Rallye kurzfristig abgewürgt
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (07. November 2025): Bei 21,77% (ansteigend) (Vortag: 18,26%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
1. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
2. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8D2Y
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,68 - 9,69 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.094,46 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.094,46 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.960,00 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,83
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4X09
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,69 - 9,70 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|25.004,5 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|25.004,5 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.960,00 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|24,70
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
