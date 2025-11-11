    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Microsoft mit drohendem Umkehrsignal

    Wie bei zahlreichen anderen Aktien aus dem US-Technologiesektor mehren sich die Zeichen hin zu einem ausgeprägten Topping-Muster und damit der Gefahr einer gesunden Konsolidierung nach der fulminanten Rallye aus der ersten Jahreshälfte. Bei Microsoft dürfte ein solches Ereignis erst unterhalb eines Wochenschlusskurses von 492,37 US-Dollar einsetzen und Rückfallrisiken zurück auf 468,35 US-Dollar auslösen. Mit einem kurzen Zwischenstopp kann hierbei um den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 471,28 US-Dollar gerechnet werden, insgesamt wird aber Korrekturpotenzial sogar bis auf 456,16 US-Dollar aus technischer Sicht ermöglicht. Entsprechend dieser Vorlage könnte sich ein Short-Engagement überdurchschnittlich auszahlen, genauso sind aber auch an den genannten Zielniveaus spekulative Long-Chancen vorhanden. Gelingt es dagegen zeitnah, über 532,00 US-Dollar anzusteigen, würde ein Test der bisherigen Rekordstände um 555,45 US-Dollar in der Microsoft-Aktie wahrscheinlich werden. Aber erst die nächsten Tage dürften Klarheit über die weitere Richtung des Wertpapiers liefern.

    Trading-Strategie:

    1. Short-Position unter 490,00 US-Dollar eröffnen, Stopp über 507,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 468,35/456,16 US-Dollar

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 506,00 // 519,80 // 531,78 // 542,02 US-Dollar
    Unterstützungen: 492,37 // 483,46 // 471,30 // 468,35 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY891K Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,11 - 3,12 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 467,927 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 467,927 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 503,28 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 13,97 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4YGY Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,02 - 3,03 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 538,1484 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp.
    KO-Schwelle: 538,1484 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 503,28 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 456,16 US-Dollar
    Hebel: 14,41 Kurschance: + 110 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    Verfasst von Ingmar Königshofen
