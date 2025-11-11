Microsoft mit drohendem Umkehrsignal

Wie bei zahlreichen anderen Aktien aus dem US-Technologiesektor mehren sich die Zeichen hin zu einem ausgeprägten Topping-Muster und damit der Gefahr einer gesunden Konsolidierung nach der fulminanten Rallye aus der ersten Jahreshälfte. Bei Microsoft dürfte ein solches Ereignis erst unterhalb eines Wochenschlusskurses von 492,37 US-Dollar einsetzen und Rückfallrisiken zurück auf 468,35 US-Dollar auslösen. Mit einem kurzen Zwischenstopp kann hierbei um den 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 471,28 US-Dollar gerechnet werden, insgesamt wird aber Korrekturpotenzial sogar bis auf 456,16 US-Dollar aus technischer Sicht ermöglicht. Entsprechend dieser Vorlage könnte sich ein Short-Engagement überdurchschnittlich auszahlen, genauso sind aber auch an den genannten Zielniveaus spekulative Long-Chancen vorhanden. Gelingt es dagegen zeitnah, über 532,00 US-Dollar anzusteigen, würde ein Test der bisherigen Rekordstände um 555,45 US-Dollar in der Microsoft-Aktie wahrscheinlich werden. Aber erst die nächsten Tage dürften Klarheit über die weitere Richtung des Wertpapiers liefern.

1. Short-Position unter 490,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 507,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 468,35/456,16 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY891K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,11 - 3,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 467,927 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 467,927 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 503,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,97 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4YGY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,02 - 3,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 538,1484 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 538,1484 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 503,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 456,16 US-Dollar Hebel: 14,41 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

