Linde droht weiter Topping-Muster

Obwohl Linde optimistisch in das vierte Quartal blickt und seine Jahresprognose sogar leicht angehoben hatte, vermochte es nicht, den erwarteten positiven Effekt bei Anlegern auszulösen. Sie trieben das Wertpapier auf die zentrale Unterstützung der letzten Monate um 410,69 US-Dollar talwärts, wo der Wert seit einigen Tagen in einer lustlosen Seitwärtsbewegung verharrt. Eine Auflösung, durch einen Kursrutsch unter den Support von 410,69 US-Dollar in Verbindung mit dem 200-Wochen-Durchschnitt (rote Linie) bei 398,26 US-Dollar, könnte eine gesunde Konsolidierung hervorrufen, Abschläge auf 389,63 und darunter in den Bereich von 363,24 US-Dollar kämen in einem solchen Szenario nicht überraschend und würden sich für ein kurzfristiges Short-Engagement anbieten. Genauso aber können sich Anleger an den genannten Zielmarken auf die Lauer legen und Long-Positionen abstecken. Kurzfristig liegt die Gefahr in der Luft, dass Linde die seit nunmehr Mitte Februar anhaltende Seitwärtsbewegung zur Unterseite auflöst.

1. Short-Position unter 410,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 426,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 398,26/363,24 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Linde Plc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY1WX1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,15 - 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 386,3137 US-Dollar Basiswert: Linde Plc. KO-Schwelle: 386,3137 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 421,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4FJS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,09 - 3,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 456,6469 US-Dollar Basiswert: Linde Plc. KO-Schwelle: 456,6469 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 421,87 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 363,24 US-Dollar Hebel: 11,75 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

