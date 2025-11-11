    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    Silber klettert weiter Kurs 50,72 USD

    Silber zeigt Stärke: +0,39 % höher bei 50,72 USD.

    Silber steigt moderat um +0,39 % auf 50,72USD. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,81 %
    1 Monat -1,31 %
    3 Monate +32,46 %
    1 Jahr +62,28 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 31,25720USD. Heute, bei 50,72USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.622,79USD geworden – ein Plus von +62,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Diskussionen über mögliche Preisverfälle und die drohende Marktüberschwemmung durch physisches Silber führen zu Unsicherheiten. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war X%, was die Bedenken verstärkt. Anleger scheinen sich über die zukünftige Rolle Chinas im Silbermarkt und die Möglichkeit eines Short Squeeze besorgt zu zeigen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    +0,44 %
    +6,81 %
    -1,31 %
    +32,46 %
    +62,28 %
    +130,96 %
    +108,12 %
    +250,59 %
    +211,28 %
