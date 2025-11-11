Medios profitiert von starkem Arzneimittelgeschäft - Prognose bestätigt
- Medios Umsatz steigt um 9% auf 538 Millionen Euro.
- Bereinigtes EBITDA sinkt um 2,5% auf 24 Millionen Euro.
- Gewinn nach Steuern steigt auf 7,2 Millionen Euro.
BERLIN (dpa-AFX) - Florierende Arzneimittelverkäufe und ein starkes internationales Geschäft haben das Spezialpharmaunternehmen Medios im dritten Quartal angetrieben. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund neun Prozent auf gut 538 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen mit rund 24 Millionen Euro um zweieinhalb Prozent unter dem Vorjahresniveau - seinerzeit hatte Medios allerdings nach eigenen Angaben durch einen inflationsbedingten positiven Einmaleffekt einen Rekordwert erzielt.
Nach Steuern schwoll der Gewinn in jetzigen Berichtszeitraum hingegen deutlich auf 7,2 Millionen Euro an, nach zuvor rund 4 Millionen. Dabei profitierte Medios unter anderem von geringeren Sondereffekten. Das Management um den scheidenden Konzernchef Matthias Gärtner bestätigte seine Jahresziele. Wie bereits bekannt, verlässt der Manager zum Jahresende Medios, sein Nachfolger Thomas Meier übernimmt zum 1. Februar den Chefposten./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 12,92 auf Tradegate (11. November 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 330,04 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +36,78 %/+97,57 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Medios - A1MMCC - DE000A1MMCC8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Medios. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In beiden Paladin Fonds ist Medios die größte Position. Wegen Mittelabflüssen werden sie zusammengelegt .Für mich schlüssig, dass sie Medios Aktien abbauen. Nein ich glaube nicht, dass sie den kompletten Bestand abbauen. Warum sollten sie das auch tun? Was soll ich dir da vorrechnen? Woher soll ich wissen wie Paladin im Detail agiert?
Kann ich auch nichts machen, wenn du mich nicht verstehst. Es geht ja darum, dass Paladin gezwungen ist zu verkaufen wegen den Mittelabflüssen. Und durch den dadurch erzeugten Verkaufsdruck die Aktie günstig ist. Macht ja ein Unterschied ob du viel oder wenig für eine Aktie zahlst. Aufgrund diesen Umstandes bekommst du die Aktie günstig. Denke diese Argumentation kann man verstehen. Wüsste nicht was daran komisch sein soll. Eine Opportunität. Des einen Leid des anderen Freud. Paladin ist von der Aktie sehr überzeugt. Sieht man an der Gewichtung in beiden Fonds. Sie sind halt gezwungen zu verkaufen. Denke eine Chance für uns zu kaufen zu günstigen Kursen.
Medios ist ein "langweiliger" Titel, der in den kommenden Jahren überschaubar wachsen wird und seine Marge kontinuierlich verbessert. Wenn Du mal das zitierte Wachstum der Analysten nimmst mit einer 5% EBIT-Marge rechnest und von einer Rückzahlung der Schulden und einem neutralen Finanzergebnis ausgehst kommst Du bis 2030 locker zu einer Verdopplung der EPS, was angesichts des niedrigen KGV mindestens mit einer Verdopplung des Kurses einhergehen sollte.