Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den zuletzt sehr schwachen Aktien von Ionos winkt am Dienstag eine klare Erholung.
Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & Productivity") und Cloud-Angebote fokussieren.
Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse offenbar honoriert: Ionos-Aktien klettern vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 10 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.
Seit Mitte September haben die Aktien rund ein Drittel an Wert verloren und landeten damit wieder auf dem Niveau vom April./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,02 auf Tradegate (11. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +32,72 %/+45,06 % bedeutet.
