    AKTIE IM FOKUS

    Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien erholen sich am Dienstag deutlich.
    • Fokus auf Web-Präsenz und Cloud-Angebote gesetzt.
    • Adtech-Bereich wird verkauft, Aktien steigen um 10%.
    AKTIE IM FOKUS - Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den zuletzt sehr schwachen Aktien von Ionos winkt am Dienstag eine klare Erholung.

    Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & Productivity") und Cloud-Angebote fokussieren.

    Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse offenbar honoriert: Ionos-Aktien klettern vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 10 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

    Seit Mitte September haben die Aktien rund ein Drittel an Wert verloren und landeten damit wieder auf dem Niveau vom April./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 28,02 auf Tradegate (11. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +6,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,63 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +32,72 %/+45,06 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
