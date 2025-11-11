Calisen baut Partnerschaft mit Octopus Energy im Bereich Smart Metering aus und beruft Claus Fest zum Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH

Calisen und Energy Metering Germany, der Messstellenbetreiber von Octopus Energy in Deutschland, beschleunigen durch die neue Partnerschaft den Rollout der Smart-Meter-Infrastruktur in Deutschland

Investment in Höhe von 100 Millionen Euro unterstützt die schnelle Einführung von 250.000 kostenfreien intelligenten Messsystemen (iMSys)

Claus Fest kommt von EnBW zu Calisen und führt künftig die Calisen Deutschland GmbH

STUTTGART, Germany, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Calisen Group („Calisen"), führender Anbieter intelligenter Messsysteme in Großbritannien, hat heute den Start ihrer Aktivitäten in Deutschland bekannt gegeben: Das Unternehmen hat seine erste internationale Partnerschaft mit Energy Metering Germany (EMG) geschlossen, um die Einführung intelligenter Messsysteme in deutschen Haushalten voranzutreiben. EMG ist der wettbewerbliche Messstellenbetreiber (wMSB) des Ökostromversorgers Octopus Energy. Intelligente Messsysteme gelten als entscheidender Baustein für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland. Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe der neuen Partnerschaft wurde Claus Fest zum Geschäftsführer der Calisen Deutschland GmbH berufen.

Claus Fest kommt von EnBW, einem der größten Energieversorger Deutschlands, wo er in den letzten Jahren sowohl im B2C- als auch im B2B-Umfeld tätig war. Als Leiter des Bereichs Energiegeschäft und -beschaffung war er unter anderem für das Portfoliomanagement der B2C-Marken als auch für die Entwicklung und Vermarktung diverser B2B-Produkte verantwortlich. Bei Calisen wird er die neue Partnerschaft mit Energy Metering Germany begleiten und die Verbreitung von Smart Meters in Deutschland weiter vorantreiben. Fest verfügt über 25 Jahre umfassende Erfahrung in der deutschen Energiewirtschaft und fundierte Fachkenntnisse in der Entwicklung und der Vermarktung innovativer Produkte im Bereich Smart Energy & Messstellenvertrieb sowie Regulatorik. Darüber hinaus bringt er ein starkes Netzwerk innerhalb der deutschen Energielandschaft inklusive Erfahrung in der Verbands- und Gremienarbeit ein.

Im Rahmen des neuen, wegweisenden Meter Services Agreement (MSA) mit Energy Metering plant Calisen, bis zu 100 Millionen Euro in intelligente Messsysteme hierzulande zu investieren. Sie sind eine wichtige Voraussetzung für die Integration erneuerbarer Energien und innovativer Tarifmodelle wie etwa dynamische Tarife. Darüber hinaus helfen sie Endkunden, eine bessere Übersicht und Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu erlangen und sind Voraussetzung für eine Vielzahl weiterer Produkte für die Umsetzung einer erfolgreichen Energiewende in Deutschland. Damit können sie zur Stabilisierung des gesamten Energiesystems beitragen.