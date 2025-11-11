    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.




    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00, was eine Steigerung von +10,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Puma SE auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, …