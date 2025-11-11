RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



