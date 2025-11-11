    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Brenntag mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underperform" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Brenntag mit dem neuen Konzern- und Finanzchef stehe vor einem weitere Restrukturierungsjahr./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

