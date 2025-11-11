RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Veranstaltung zum Thema Innovationen mit einem Kursziel von 13400 Pence auf "Outperform" belassen. Unter dem Strich habe diese die Annahme untermauert, dass für den Börsenbetreiber mit Künstlicher Intelligenz mehr Möglichkeiten als Risiken verbunden seien, schrieb Ben Bathurst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Innovationen gebe es im Konzern nach Jahren einer "kulturellen Transformation" mittlerweile auf breiterer Ebene./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 17:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 134

Kursziel alt: 134

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

