    Eurokurs zum US-Dollar weiter kaum verändert

    • Euro-Kurs stabil bei 1,1555 US-Dollar.
    • US-Haushaltsstreit kaum Einfluss auf Devisenmarkt.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag erneut wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1555 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    Seit Beginn der Handelswoche hält sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Die Aussicht auf ein Ende der Teilsperrung von US-Behörden nach einer vorläufigen Einigung im Haushaltsstreit konnte die Kurse am Devisenmarkt kaum bewegen.

    Zuletzt hatte die Mehrheit des US-Senats einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlt noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump. Damit könnte der sogenannte Shutdown in den USA in den kommenden Tagen beendet werden. Wegen des Shutdowns werden derzeit wichtige US-Konjunkturdaten in den USA nicht veröffentlicht und fallen daher als Impulsgeber für den Devisenmarkt aus. In den USA ist heute zudem ein Feiertag.

    Für Impulse könnten allerdings Konjunkturdaten aus Deutschland sorgen, die am Vormittag erwartet werden. Auf dem Programm stehen die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Zuvor war das Investorenvertrauen des Analysehauses Sentix enttäuschend ausgefallen./jkr/stk




