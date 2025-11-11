BERNSTEIN RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem anstehenden Kapitalmarkttag von 1960 auf 1980 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Rheinmetall erziele bereits jetzt branchenführende Margen im Verteidigungsbereich von 18 Prozent, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 13 Prozent, schrieb Adrien Rabier in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Insofern sei es nicht das ehrgeizige Umsatzziel für 2030, das ihm am meisten zu schaffen mache, sondern die Nachhaltigkeit der Profitabilität. Für die Jahre 2025 und 2026 erhöhte der Experte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS)./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 1.770EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:25 Uhr) gehandelt.





