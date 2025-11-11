VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungen

Um bei eAutos den ganz großen Durchbruch zu erzielen, müsste ein signifikanter Anreiz geschaffen werden.

So wie es Tesla in seiner Anfangszeit gemacht hat.





VW/Porsche sollte einen Energiekonzern übernehmen, im Bereich Solar/Windkraft und dann weitere 100.000 Ladesäulen in Deutschland installieren.





Preismodell:

Autos aus dem VW-Konzern (VW, Porsche, Audi, Seat, Cupra, usw.) laden für max. 3ct./kWh im Schnelllademodus,

Fremdfahrzeuge zahlen den normalen Tarif. Die Lade Kosten für eine E-Auto-Schnellladesäule liegen durchschnittlich zwischen 0,52 und 0,82 € pro Kilowattstunde, können aber je nach Anbieter, Tarif und Ladedauer variieren.





Evtl. könnte man sogar darüber nachdenken, den Strom gänzlich gratis abzugeben in den ersten 5 Jahren nach Fahrzeuganschaffung, in den ersten 7 Jahren bei Aufpreis (so wie es Miele bei Garantien seiner Waschmaschinen macht).





Die Stromsteuer beträgt ja eh nur 2,05 Cent je Kilowattstunde, wenn ich das richtig sehe, oder?

Ergebnis wird sein, dass die Absätze von VW-Marken keine Grenzen mehr kennen. Denn natürlich wird sich das amortisieren, Wettbewerber wie Stellantis unter Druck bringen, ebenfalls aufzurüsten.

Am Schluss werden hunderttausende Ladesäulen in Deutschland mehr existieren, das Netz sehr zuverlässig sein und die Deutschen fahren amortisierend, weil sich das Auto quasi von selbst bezahlt macht, da keine Lade-/Spritkosten mehr bestehen.





Noch heißer wäre es, wenn man das innerhalb der USA aufzieht und dort die heimische Autoindustrie unter Druck brächte. Sozusagen als Rache für die Diesel-Verurteilungen. Man könnte das Ding für sich drehen. Ein eigenes Unternehmen dort gegründet, so wie es Telekom mit T-Mobile US machte und dann das Geld eingeworben für 1 Mio. Ladesäulen in den Staaten. Hier könnte man auch mit anderen deutschen Unternehmen wie Lidl und Aldi zusammenarbeiten. Die expandieren ihre Filialnetze, VW-Konzern zieht mit und auf den Parkplätzen sind überall Schnellladesäulen, wo man zum Fast-Nulltarif Strom tankt.

Das wäre der große Wurf, der VW und alle seine Marken wiederbelebt.



