    VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche SE: Konzernergebnis nach Steuern halbiert.
    • Gewinn ohne Sondereffekte: 1,59 Mrd. Euro, Rückgang.
    • Nettoverschuldung leicht gesenkt auf 5,02 Mrd. Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE hat in den ersten neun Monaten die Schwäche bei ihren Kernbeteiligungen deutlich zu spüren bekommen. So brach das Konzernergebnis nach Steuern um die Hälfte auf 1,24 Milliarden Euro ein, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Stuttgarter sind vorwiegend am Volkswagen-Konzern und dem Sportwagenbauer Porsche AG beteiligt. Insbesondere bei dem Autobauer mit dem Familiennamen kostet eine strategische Kehrtwende bei Elektroautos, Verzögerungen von neuen Modellgenerationen und die Schwäche im Chinageschäft dieses Jahr viel Geld. In der Porsche SE bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piech ihre Anteile an den Unternehmen und investieren auch in weitere Bereiche.

    Bei den um Sondereffekten bereinigten Ergebnissen stand in den ersten neun Monaten bei der Porsche SE ein Gewinn von 1,59 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Dabei sind vor allem Wertberichtigungen der Beteiligungen ausgeklammert. Das angepasste Konzernergebnis ist die zentrale Steuerungsgröße des Managements um Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Die im September erneut gesenkte Jahresprognose von 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro bereinigtem Konzernergebnis bestätigte der Vorstand.

    Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 5,02 Milliarden Euro. Damit ist sie gegenüber dem Stand zum Jahreswechsel von knapp 5,16 Milliarden Euro etwas gesunken. Zum Ende des laufenden Jahres soll sie weiter in der Bandbreite von 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro liegen./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 95,84 auf Tradegate (11. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,70 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+57,95 % bedeutet.




    RSS-Feed abonnieren

    4 im Artikel enthaltene Werte
