VW-Holding Porsche SE kämpft mit schwachem Abschneiden der Beteiligungen
- Porsche SE: Konzernergebnis nach Steuern halbiert.
- Gewinn ohne Sondereffekte: 1,59 Mrd. Euro, Rückgang.
- Nettoverschuldung leicht gesenkt auf 5,02 Mrd. Euro.
STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Eigentümerholding Porsche SE hat in den ersten neun Monaten die Schwäche bei ihren Kernbeteiligungen deutlich zu spüren bekommen. So brach das Konzernergebnis nach Steuern um die Hälfte auf 1,24 Milliarden Euro ein, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Stuttgarter sind vorwiegend am Volkswagen-Konzern und dem Sportwagenbauer Porsche AG beteiligt. Insbesondere bei dem Autobauer mit dem Familiennamen kostet eine strategische Kehrtwende bei Elektroautos, Verzögerungen von neuen Modellgenerationen und die Schwäche im Chinageschäft dieses Jahr viel Geld. In der Porsche SE bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piech ihre Anteile an den Unternehmen und investieren auch in weitere Bereiche.
Bei den um Sondereffekten bereinigten Ergebnissen stand in den ersten neun Monaten bei der Porsche SE ein Gewinn von 1,59 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Dabei sind vor allem Wertberichtigungen der Beteiligungen ausgeklammert. Das angepasste Konzernergebnis ist die zentrale Steuerungsgröße des Managements um Vorstandschef Hans Dieter Pötsch. Die im September erneut gesenkte Jahresprognose von 0,9 bis 2,9 Milliarden Euro bereinigtem Konzernergebnis bestätigte der Vorstand.
Die Nettoverschuldung lag Ende September bei 5,02 Milliarden Euro. Damit ist sie gegenüber dem Stand zum Jahreswechsel von knapp 5,16 Milliarden Euro etwas gesunken. Zum Ende des laufenden Jahres soll sie weiter in der Bandbreite von 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro liegen./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 95,84 auf Tradegate (11. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +4,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,70 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -9,00 %/+57,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Porsche Holding SE - PAH003 - DE000PAH0038
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Porsche Holding SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin bei der Kernfusion nicht so negativ. Gerade in jüngster Zeit gab es hier hoffungsfrohe Meldungen. Z.B. hier: https://www.stmwk.bayern.de/wissenschaftler/forschung/mission-kernfusion.html. Mit dieser Technologie steht Energie quasi unbegrenzt zu Verfügung. Auch dann wenn kein Wind weht oder keine Sonne scheint. Energieerzeugung durch Sonne oder Wind braucht immer ein Backup in einer Kapazität die den kompletten Strombedarf deckt, solange die Speicherung der Energie nicht gelöst ist. Dafür braucht es gigantische Batteriesysteme und damit gigantische Investitionen (ähnlich Kernfusion?) und wir schaffen eine noch größere Abhängigkeit von China. Das können wir doch nicht wollen. Ich für meinen Teil halte die technische Machbarkeit der Kernfusion auf absehbare Zeit (nächsten 10 Jahre) mindestens genauso wahrscheinlich, wie die Möglichkeit der Energiespeicherung im großen Stil (z.B. eine Woche Strombedarf Deutschland = 1,35TWh/Tag x 7 = ca. 10TWh Speicherbedarf). Der größte Stromspeicher in Deutschland (Bollingstedt) hat heute eine Kapazität von 238MWh was 0,000238TWh) entspricht. Vermutlich ist es wie es immer ist. Der richtige Weg ist irgendwo in der Mitte. Bei der Stromerzeugung wird ein Mix aus Grüner Stromerzeugung und Speichertechnologie ohne Abhängigkeiten plus Kernfusion die Lösung darstellen. Bei den Autos sehe ich es ähnlich. Verbrenner (z.T. betrieben mit EFuel) parallel zu den EAutos wird global vorherrschen.
Um bei eAutos den ganz großen Durchbruch zu erzielen, müsste ein signifikanter Anreiz geschaffen werden.