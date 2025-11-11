JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Für gut drei Viertel der von ihm beobachteten Chemieunternehmen lägen seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2026 unter den Konsensprognosen, schrieb Chris Counihan in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Insgesamt sei der Sektor indes günstig bewertet. Dabei seien defensive günstiger als zyklische Unternehmen und dürften gleichzeitig ein höheres organisches Wachstum ausweisen. Akzo Nobel sei in der Vergangenheit zögerlich bei Veränderungen im Portfolio und der Monetarisierung von Aktivitäten zur Maximierung der Anlegerausschüttungen gewesen. Mit dem Einstieg des aktivistischen Finanzinvestors Cevian, der vom Konzernchef offenbar begrüßt worden sei, könnte sich das aber ändern. Gleichzeitig gebe es jedoch operative und rechtliche Herausforderungen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 19:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.