    Warum Unternehmen ihre wichtigste Ressource überhören - 25 Jahre Stimme im Business und 500 Podcast-Folgen "Stimme wirkt!"

    Podcast "Stimme wirkt! - Der Stimmtraining-Podcast Podcast hören
    https://stimmewirkt.info
    Salzburg/Wien (ots) - Stimme entscheidet über Vertrauen, Wirkung und Erfolg -
    und wird dennoch im Business kaum genutzt. Seit 25 Jahren zeigt Arno
    Fischbacher, warum das eine verpasste Chance ist.

    Ob in Führungsmeetings, Kundenverhandlungen oder Online-Präsentationen - der
    Klang einer Stimme bestimmt, ob Menschen Vertrauen fassen, Ideen folgen oder
    Entscheidungen treffen. Und doch bleibt die Stimme im Business-Kontext eine der
    am meisten unterschätzten Ressourcen.

    Seit 25 Jahren arbeitet Arno Fischbacher , Gründer des Europäischen Netzwerks
    der Stimmexperten (stimme.at), daran, das zu ändern. Der Salzburger
    Business-Stimmcoach begleitet Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen
    dabei, ihre Stimme bewusst als Instrument für Präsenz, Vertrauen und Wirkung zu
    nutzen.

    Mit mehr als 1.000 Trainings und Einzelcoachings zählt Fischbacher zu den
    erfahrensten Experten im deutschsprachigen Raum. Er weiß: Stimme ist keine
    Technik - sie ist Haltung. Sie prägt, wie Menschen führen, überzeugen und gehört
    werden.

    Ein wesentlicher Teil dieses Wirkens ist seit fünf Jahren der Podcast "Stimme
    wirkt!" , der mittlerweile 500 Folgen umfasst. Gemeinsam mit Andreas Giermaier ,
    Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking sowie langjähriger Wegbegleiter
    der Lernpionierin Vera F. Birkenbihl, vermittelt Fischbacher dort praxisnahe
    Impulse für souveräne Kommunikation im Berufsalltag.

    Die Themen reichen von Lampenfieber über wirkungsvolles Auftreten in
    Präsentationen bis hin zum Erzielen von mehr Resonanz in digitalen Meetings.
    Zweimal wöchentlich - Dienstag und Freitag - liefern die beiden konkrete Tipps
    für mehr Präsenz, Sicherheit und Wirkung im Auftritt. Die stetig wachsende
    Hörerschaft zeigt, wie relevant das Thema geworden ist.

    Immer mehr Menschen erkennen, dass Stimme nicht nur Symptom, sondern Strategie
    ist - für Vertrauen, Autorität und nachhaltige Kommunikation im Business.

    ?? Podcast hören: https://www.stimmewirkt.info/

    ?? Mehr erfahren: https://www.arno-fischbacher.com/

    Über Arno Fischbacher:

    Business-Stimmcoach, Speaker, Bestsellerautor (Voice Sells) und Gründer des
    Europäischen Netzwerks der Stimmexperten (stimme.at). Seit 25 Jahren begleitet
    er Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen auf dem Weg zu souveräner,
    überzeugender Kommunikation.

    Über Andreas Giermaier:

    Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking. Langjähriger Wegbegleiter von
    Vera F. Birkenbihl und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals mit
    Millionen von Aufrufen. Mit Arno Fischbacher Gastgeber des Podcasts "Stimme
    wirkt!"

    Pressekontakt:

    Fischbacher KG
    Arno Fischbacher
    Telefon: +4369911000002
    E-Mail: mailto:arno@arno-fischbacher.com
    Website: https://arno-fischbacher.com

