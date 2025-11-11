Warum Unternehmen ihre wichtigste Ressource überhören - 25 Jahre Stimme im Business und 500 Podcast-Folgen "Stimme wirkt!"

--------------------------------------------------------------

Salzburg/Wien (ots) - Stimme entscheidet über Vertrauen, Wirkung und Erfolg -

und wird dennoch im Business kaum genutzt. Seit 25 Jahren zeigt Arno

Fischbacher, warum das eine verpasste Chance ist.



Ob in Führungsmeetings, Kundenverhandlungen oder Online-Präsentationen - der

Klang einer Stimme bestimmt, ob Menschen Vertrauen fassen, Ideen folgen oder

Entscheidungen treffen. Und doch bleibt die Stimme im Business-Kontext eine der

am meisten unterschätzten Ressourcen.



Seit 25 Jahren arbeitet Arno Fischbacher , Gründer des Europäischen Netzwerks

der Stimmexperten (stimme.at), daran, das zu ändern. Der Salzburger

Business-Stimmcoach begleitet Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen

dabei, ihre Stimme bewusst als Instrument für Präsenz, Vertrauen und Wirkung zu

nutzen.



Mit mehr als 1.000 Trainings und Einzelcoachings zählt Fischbacher zu den

erfahrensten Experten im deutschsprachigen Raum. Er weiß: Stimme ist keine

Technik - sie ist Haltung. Sie prägt, wie Menschen führen, überzeugen und gehört

werden.



Ein wesentlicher Teil dieses Wirkens ist seit fünf Jahren der Podcast "Stimme

wirkt!" , der mittlerweile 500 Folgen umfasst. Gemeinsam mit Andreas Giermaier ,

Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking sowie langjähriger Wegbegleiter

der Lernpionierin Vera F. Birkenbihl, vermittelt Fischbacher dort praxisnahe

Impulse für souveräne Kommunikation im Berufsalltag.



Die Themen reichen von Lampenfieber über wirkungsvolles Auftreten in

Präsentationen bis hin zum Erzielen von mehr Resonanz in digitalen Meetings.

Zweimal wöchentlich - Dienstag und Freitag - liefern die beiden konkrete Tipps

für mehr Präsenz, Sicherheit und Wirkung im Auftritt. Die stetig wachsende

Hörerschaft zeigt, wie relevant das Thema geworden ist.



Immer mehr Menschen erkennen, dass Stimme nicht nur Symptom, sondern Strategie

ist - für Vertrauen, Autorität und nachhaltige Kommunikation im Business.



?? Podcast hören: https://www.stimmewirkt.info/



?? Mehr erfahren: https://www.arno-fischbacher.com/



Über Arno Fischbacher:



Business-Stimmcoach, Speaker, Bestsellerautor (Voice Sells) und Gründer des

Europäischen Netzwerks der Stimmexperten (stimme.at). Seit 25 Jahren begleitet

er Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen auf dem Weg zu souveräner,

überzeugender Kommunikation.



Über Andreas Giermaier:



Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking. Langjähriger Wegbegleiter von

Vera F. Birkenbihl und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals mit

Millionen von Aufrufen. Mit Arno Fischbacher Gastgeber des Podcasts "Stimme

wirkt!"



