Warum Unternehmen ihre wichtigste Ressource überhören - 25 Jahre Stimme im Business und 500 Podcast-Folgen "Stimme wirkt!"

Salzburg/Wien (ots) - Stimme entscheidet über Vertrauen, Wirkung und Erfolg -
und wird dennoch im Business kaum genutzt. Seit 25 Jahren zeigt Arno
Fischbacher, warum das eine verpasste Chance ist.
Ob in Führungsmeetings, Kundenverhandlungen oder Online-Präsentationen - der
Klang einer Stimme bestimmt, ob Menschen Vertrauen fassen, Ideen folgen oder
Entscheidungen treffen. Und doch bleibt die Stimme im Business-Kontext eine der
am meisten unterschätzten Ressourcen.
Seit 25 Jahren arbeitet Arno Fischbacher , Gründer des Europäischen Netzwerks
der Stimmexperten (stimme.at), daran, das zu ändern. Der Salzburger
Business-Stimmcoach begleitet Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen
dabei, ihre Stimme bewusst als Instrument für Präsenz, Vertrauen und Wirkung zu
nutzen.
Mit mehr als 1.000 Trainings und Einzelcoachings zählt Fischbacher zu den
erfahrensten Experten im deutschsprachigen Raum. Er weiß: Stimme ist keine
Technik - sie ist Haltung. Sie prägt, wie Menschen führen, überzeugen und gehört
werden.
Ein wesentlicher Teil dieses Wirkens ist seit fünf Jahren der Podcast "Stimme
wirkt!" , der mittlerweile 500 Folgen umfasst. Gemeinsam mit Andreas Giermaier ,
Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking sowie langjähriger Wegbegleiter
der Lernpionierin Vera F. Birkenbihl, vermittelt Fischbacher dort praxisnahe
Impulse für souveräne Kommunikation im Berufsalltag.
Die Themen reichen von Lampenfieber über wirkungsvolles Auftreten in
Präsentationen bis hin zum Erzielen von mehr Resonanz in digitalen Meetings.
Zweimal wöchentlich - Dienstag und Freitag - liefern die beiden konkrete Tipps
für mehr Präsenz, Sicherheit und Wirkung im Auftritt. Die stetig wachsende
Hörerschaft zeigt, wie relevant das Thema geworden ist.
Immer mehr Menschen erkennen, dass Stimme nicht nur Symptom, sondern Strategie
ist - für Vertrauen, Autorität und nachhaltige Kommunikation im Business.
?? Podcast hören: https://www.stimmewirkt.info/
?? Mehr erfahren: https://www.arno-fischbacher.com/
Über Arno Fischbacher:
Business-Stimmcoach, Speaker, Bestsellerautor (Voice Sells) und Gründer des
Europäischen Netzwerks der Stimmexperten (stimme.at). Seit 25 Jahren begleitet
er Führungskräfte, Medienprofis und Unternehmer:innen auf dem Weg zu souveräner,
überzeugender Kommunikation.
Über Andreas Giermaier:
Experte für Lernen, Biohacking und Mindhacking. Langjähriger Wegbegleiter von
Vera F. Birkenbihl und Betreiber eines erfolgreichen YouTube-Kanals mit
Millionen von Aufrufen. Mit Arno Fischbacher Gastgeber des Podcasts "Stimme
wirkt!"
