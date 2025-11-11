AKTIE IM FOKUS
Medios klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht
- Medios-Aktien steigen um fast 9 Prozent nach Zahlen.
- Umsatz und Ergebnis übertreffen Markterwartungen deutlich.
- Nach Kurskorrektur sieht Analyst Aufholpotenzial.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt.
Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um fast 9 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.
Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.
Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar 8 Prozent im Minus./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 12,80 auf Tradegate (11. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 332,08 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +38,04 %/+99,39 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Medios - A1MMCC - DE000A1MMCC8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Medios. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In beiden Paladin Fonds ist Medios die größte Position. Wegen Mittelabflüssen werden sie zusammengelegt .Für mich schlüssig, dass sie Medios Aktien abbauen. Nein ich glaube nicht, dass sie den kompletten Bestand abbauen. Warum sollten sie das auch tun? Was soll ich dir da vorrechnen? Woher soll ich wissen wie Paladin im Detail agiert?
Kann ich auch nichts machen, wenn du mich nicht verstehst. Es geht ja darum, dass Paladin gezwungen ist zu verkaufen wegen den Mittelabflüssen. Und durch den dadurch erzeugten Verkaufsdruck die Aktie günstig ist. Macht ja ein Unterschied ob du viel oder wenig für eine Aktie zahlst. Aufgrund diesen Umstandes bekommst du die Aktie günstig. Denke diese Argumentation kann man verstehen. Wüsste nicht was daran komisch sein soll. Eine Opportunität. Des einen Leid des anderen Freud. Paladin ist von der Aktie sehr überzeugt. Sieht man an der Gewichtung in beiden Fonds. Sie sind halt gezwungen zu verkaufen. Denke eine Chance für uns zu kaufen zu günstigen Kursen.
Medios ist ein "langweiliger" Titel, der in den kommenden Jahren überschaubar wachsen wird und seine Marge kontinuierlich verbessert. Wenn Du mal das zitierte Wachstum der Analysten nimmst mit einer 5% EBIT-Marge rechnest und von einer Rückzahlung der Schulden und einem neutralen Finanzergebnis ausgehst kommst Du bis 2030 locker zu einer Verdopplung der EPS, was angesichts des niedrigen KGV mindestens mit einer Verdopplung des Kurses einhergehen sollte.