    Medios klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht

    • Medios-Aktien steigen um fast 9 Prozent nach Zahlen.
    • Umsatz und Ergebnis übertreffen Markterwartungen deutlich.
    • Nach Kurskorrektur sieht Analyst Aufholpotenzial.
    Foto: Jan Woitas - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt.

    Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um fast 9 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.

    Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.

    Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar 8 Prozent im Minus./ag/zb

    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 12,80 auf Tradegate (11. November 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um +1,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 332,08 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +38,04 %/+99,39 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

