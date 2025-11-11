    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsK+S AktievorwärtsNachrichten zu K+S

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • K+S-Aktien steigen um 1,3% auf 11,04 Euro.
    • Quartalszahlen sind solide, Gewinnziel bleibt unklar.
    • Fokus auf Telefonkonferenz zu Geschäftstreibern.
    AKTIE IM FOKUS - K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen
    Foto: Michael Matthey - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von K+S zeichnen sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals Gewinne ab. Der Kurs der K+S-Anteile stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent auf 11,04 Euro.

    Damit würde der jüngste Stabilisierungsversuch weitergehen, nachdem der Kurs seit dem Zwischenhoch im Juni um rund 38 Prozent nachgegeben hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu K+S AG!
    Short
    11,41€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    10,22€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analystin Angelina Glazova von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von soliden Quartalszahlen, allerdings bleibe die Spanne des Jahresgewinnziels recht groß.

    Das nehme "ein wenig den Glanz von des Resultaten". Der Fokus richte sich daher auf die Telefonkonferenz am Vormittag und dabei auf Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal./mis/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    K+S

    -0,46 %
    -1,69 %
    -5,48 %
    -16,19 %
    -1,91 %
    -50,56 %
    +78,48 %
    -55,83 %
    +553,27 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 11,09 auf Tradegate (11. November 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,01 %/-17,36 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen Für die Aktien von K+S zeichnen sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals Gewinne ab. Der Kurs der K+S-Anteile stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent auf 11,04 …