K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen

Damit würde der jüngste Stabilisierungsversuch weitergehen, nachdem der Kurs seit dem Zwischenhoch im Juni um rund 38 Prozent nachgegeben hatte.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von K+S zeichnen sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals Gewinne ab. Der Kurs der K+S-Anteile stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent auf 11,04 Euro.

Analystin Angelina Glazova von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von soliden Quartalszahlen, allerdings bleibe die Spanne des Jahresgewinnziels recht groß.

Das nehme "ein wenig den Glanz von des Resultaten". Der Fokus richte sich daher auf die Telefonkonferenz am Vormittag und dabei auf Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal./mis/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 11,09 auf Tradegate (11. November 2025, 08:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %. Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd.. K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,01 %/-17,36 % bedeutet.



