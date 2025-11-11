AKTIE IM FOKUS
K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen
- K+S-Aktien steigen um 1,3% auf 11,04 Euro.
- Quartalszahlen sind solide, Gewinnziel bleibt unklar.
- Fokus auf Telefonkonferenz zu Geschäftstreibern.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von K+S zeichnen sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals Gewinne ab. Der Kurs der K+S-Anteile stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent auf 11,04 Euro.
Damit würde der jüngste Stabilisierungsversuch weitergehen, nachdem der Kurs seit dem Zwischenhoch im Juni um rund 38 Prozent nachgegeben hatte.
Analystin Angelina Glazova von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von soliden Quartalszahlen, allerdings bleibe die Spanne des Jahresgewinnziels recht groß.
Das nehme "ein wenig den Glanz von des Resultaten". Der Fokus richte sich daher auf die Telefonkonferenz am Vormittag und dabei auf Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal./mis/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 11,09 auf Tradegate (11. November 2025, 08:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -1,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,48 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der K+S Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +1,01 %/-17,36 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu K+S - KSAG88 - DE000KSAG888
Das denkt die wallstreetONLINE Community über K+S. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was ist denn jetzt die AUSSAGE zu den Bildchen?
Die Düngemittel Preise liegen in Deutschland aktuell bei ca 350-400€ je Tonne. Das sind mehr als 400 USD pro Tonne.
Die gemachten Angaben stellen keine Handelsaufforderung dar. Aktien und Rohstoffe können steigen oder fallen. Jeder Investor handelt auf eigenes Risiko. Die Angaben stellen lediglich die Meinung des Autors dar ohne dass für Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben Gewähr übernommen werden kann. Die Angaben stellen keine Vermögensberatung dar und dienen lediglich zu Informationszewecken. Es besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, dar der Autor im Besitz von Anteilen des präsentierten Unternehmens ist.
https://www.wiesbadener-kurier.de/lokales/hessen/ks-will-weiter-abwasser-in-die-werra-einleiten-5131566