    Leichte Verluste - Märkte in Warteposition

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen geben nach, Impulse fehlen.
    • Nikkei 225 verliert 0,14%, Anleihemarkt schwach.
    • Sony hebt Gewinnprognose, Softbank verkauft Nvidia.
    Aktien Asien - Leichte Verluste - Märkte in Warteposition
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Nachdem das erwartete Ende der US-Haushaltssperre bereits mit den Gewinnen am Vortag eingepreist worden war, fehlten nun die Impulse für weitere Zuwächse.

    Zudem könnte aus den USA bald eine Fülle an Daten kommen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. Die Haushaltssperre hatte zur Verschiebung der Veröffentlichung zahlreicher Wirtschaftsdaten geführt. Die dadurch aufgestaute Zahlenflut könnte für Überraschungen sorgen, was zu einer gewissen Zurückhaltung an den Märkten beiträgt.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,14 Prozent auf knapp 50.842,93 Punkte. Hier gab es auch negative Signale vom Anleihemarkt. Eine Auktion langlaufender Staatsanleihen war auf unterdurchschnittliche Nachfrage gestoßen.

    Der Elektronik- und Entertainment-Riese Sony erwartet unterdessen nach einem überraschend guten zweiten Quartal und wegen geringerer Zollbelastungen im laufenden Geschäftsjahr einen höheren operativen Gewinn als bisher. Die Beteiligungsgesellschaft Softbank verkaufte überraschend ihre komplette Nvidia -Beteiligung im Wert von rund 5,8 Milliarden Dollar.

    Mit dem australischen Leitindex S&P/ASX 200 , der 0,19 Prozent 8.818,79 Punkte verlor, ging es ebenfalls leicht nach unten. Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert, während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,91 Prozent auf 4.652,17 Punkte fiel./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 171,5 auf Tradegate (11. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +19,38 %/+36,85 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene Werte
