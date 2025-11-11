KSB Vz.: Starkes Q3 2025 – Investitionschance nutzen?
KSB SE & Co. KGaA zeigt im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen: Auftragseingang und Umsatz steigen, das EBIT übertrifft das Vorjahr. Der Ausblick bleibt optimistisch, ein Rekordjahr ist in Sicht.
- KSB SE & Co. KGaA verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Anstieg von Auftragseingang und Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.
- Das bereinigte EBIT, ohne die Kosten für die Einführung von SAP S/4HANA, übertraf ebenfalls das Vorjahresergebnis.
- Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 2,7 % auf 2.448 Mio. €, mit dem stärksten Wachstum im Pumpensegment (+7,2 %).
- Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 2,8 % auf 2.233 Mio. €, wobei das Pumpensegment den größten Anstieg mit 4,0 % verzeichnete.
- KSB erzielte ein EBIT von 186,3 Mio. € in den ersten drei Quartalen, belastet durch Transformationskosten und negative Währungseffekte.
- Der Ausblick für das vierte Quartal 2025 bleibt optimistisch, mit dem Ziel, die positive Entwicklung fortzusetzen und ein Rekordjahr zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei KSB Vz. ist am 11.11.2025.
Der Kurs von KSB Vz. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 964,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,44 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 960,00EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 15.969,88PKT (-0,30 %).
