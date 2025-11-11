Neustart E-Mobilität! BYD, NIO, VW, Ganfeng, Q2 Metals und VanadiumCorp im Fokus

Brüssel stellt das Verbrenner-Aus ab 2035 zur Diskussion. Die EU und Rest-Europa steht damit an einem Wendepunkt seiner automobilen Geschichte. Denn während die Nachfrage nach Elektroautos insgesamt stagniert, gewinnen chinesische Hersteller rasant an Boden und stellen die europäischen Platzhirsche zunehmend in den Schatten. BYD dringt mit aggressiven Preisen, eigener Batterieproduktion und wachsender Präsenz in Europa tief in die Kernmärkte von und Stellantis vor. Trotz milliardenschwerer Förderprogramme, steigender CO₂-Vorgaben und ehrgeiziger Klimaziele, scheint Europas E-Mobilitätsstrategie ins Stocken zu geraten. Die entscheidende Frage lautet daher: Reicht technologische Tradition noch aus, um gegen Effizienz, Tempo und Preisvorteile aus China zu bestehen? Oder erleben wir gerade den Beginn einer tektonischen Verschiebung auf dem europäischen Automarkt?

E-Mobilität – Die Traktion in Europa nimmt wieder zu

Die Förderung der E-Mobilität in Europa zeigt sich derzeit als ein komplexes Geflecht nationaler und supranationaler Maßnahmen, welche deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten aufweist. National sind Kaufprämien, Steuererleichterungen und Zuschüsse für Ladeinfrastruktur die wichtigsten Instrumente. So plant Deutschland ab 2026 einen neuen Kaufanreiz für reine Elektroautos bis zu einem Netto-Listenpreis bis 45.000 EUR, deren Höhe vom Einkommen und Fahrzeugtyp abhängt. In Frankreich sieht das Paket hingegen eine Kaufprämie von bis zu 4.000 EUR für E-Pkw und bis zu 5.000 EUR für leichte E-Nutzfahrzeuge (Bonus Écologique) vor, zusätzlich gibt es staatlich gefördertes Leasing. In Spanien läuft die Förderung „MOVES III“, die bis zu 4.500 EUR für E-Pkw und bis zu 7.000 EUR für leichte E-Nutzfahrzeuge bietet. Italien hat mit dem „Ecobonus“ Förderungen für E-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge aufgelegt und bis zu 12.000 EUR für Nutzfahrzeuge. Auch die Niederlande,Polen und Österreich führen aktuell neue Förderprogramme ein.

Auf EU-Ebene fördert die Europäische Kommission den Ausbau der Ladeinfrastruktur unter anderem über Programme wie die Connecting Europe Facility (CEF), Horizon Europe oder Interreg. Sie stehen für innovative Mobilitätslösungen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Anfang Oktober etablierte Berlin über das 100 Mrd. EUR Infrastruktur-Paket eine neue Förderung der E-Mobilität im Gesamtumfang von rund 3 Mrd. EUR, welches gezielt Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen unterstützt, etwa durch Kaufprämien oder Sozial-Leasing. Der Marktanteil für batterieelektrische Fahrzeuge inklusive Hybride liegt derzeit bei etwa 12,8 %, das ist noch ein gutes Stück unter dem mittelfristigen EU-Ziel von 25 %, denn trotz üppiger Förderungen lässt die allgemeine Nachfrage noch zu wünschen übrig. So plant der Autobauer Ford Motor wegen roter Zahlen beispielsweise den Abbau zusätzlicher 1.000 Arbeitsplätze in Deutschland und auch VW restrukturiert weiter. Es wird offensichtlich: Damit die Ziele der Mobilitäts- und Klimawende erreicht werden, sind nicht nur finanzielle Anreize nötig, sondern auch bessere Ladeinfrastrukturen, EU-weit koordinierte Förderrahmen sowie verlässliche Perspektiven für Hersteller und Verbraucher, wo die Reise kurz- und mittelfristig hingeht.