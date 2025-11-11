Aktien Frankfurt Eröffnung
Erholungsversuch geht weiter - Shutdown-Ende naht
- Dax über 24.000 Punkten, plus 0,24 Prozent.
- MDax leicht im Minus, EuroStoxx 50 steigt um 0,6%.
- US-Regierung nähert sich Ende des Shutdowns.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart hat der Dax am Dienstag zunächst mit weiterem Zuwachs die Marke von 24.000 Zählern hinter sich gelassen. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 24.018 Punkte.
Thomas Altmann, Analyst beim Vermögensverwalter QC Partners, merkte zugleich an, dass für ein nachhaltiges Überspringen der 24.000 Punkte überzeugte und vor allem langfristig orientierte Käufer nötig seien. "Zuletzt kamen die Käufer vor allem bei fallenden Kursen in den Markt."
Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag knapp im Minus bei 29.123 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.
In den USA wird ein Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.
Mit dem näher rückenden Ende des Shutdowns atmeten die Anleger weltweit auf, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. "Auch auf dem Frankfurter Börsenparkett trauen sich die Bullen allmählich zurück. Charttechnisch hellt sich die Lage ein wenig auf."/ajx/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Er meint natürlich mich und bezieht sich ja auch täglich auf meine Beiträge aber er kann das eben nicht zugeben, da er mich ja bereits seit Jahren auf Ignore hat. Was 'ne Lachnummer... :laugh:
Und die gtroffene Aussage ist auch (wie so oft) eine glatte Lüge, ich habe noch nie von irgendwem Nachweise gefordert.
Ganz im Gegenteil, ich finde es lächerlich, mit irgendwelchen Bildchen (die heutzutage wohl jeder 14 Jährige zusammenbasteln kann) ums Eck zu kommen und zu sagen "seht her, welche Heldentaten ich wieder vollbracht habe".
Du selbst hast vorhin gezeigt, wie ein Mehrwert fürs Forum geschaffen werden kann.
Klasse Einstieg an der 934, den Trade Live begleitet und im Plus geschlossen. So geht Forum! 😎