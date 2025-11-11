IONOS Group Aktie verliert deutlich an Wert - -10,30 % - 11.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die IONOS Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,30 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,48 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten IONOS Group Aktionäre einen Verlust von -23,13 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IONOS Group Aktie damit um +5,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IONOS Group auf +44,69 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,68 % 1 Monat -2,76 % 3 Monate -23,13 % 1 Jahr +33,26 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,06 Mrd.EUR € wert.

Nach dem starken Wochenstart dürfte es auch am Dienstag im Dax zunächst weiter nach oben gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.049 Punkte. In …

Den zuletzt sehr schwachen Aktien von Ionos winkt am Dienstag eine klare Erholung. Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & …

IONOS Group SE setzt seinen Erfolgskurs fort: Mit einem beeindruckenden Kundenzuwachs und steigenden Umsätzen zeigt das Unternehmen, dass es auf dem digitalen Markt bestens positioniert ist.

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.