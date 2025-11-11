Ringmetall: Aktie nach starken Q3-Zahlen hochgestuft

Ringmetall habe laut SMC-Research mit den Zahlen zum dritten Quartal unter Beweis gestellt, dass sich der konsequente Ausbau der Marktposition mit Akquisitionen auch in einem von einer in mehreren Zielmärkten schwachen Nachfrage geprägten Umfeld auszahle. Das Unternehmen habe den Quartalsumsatz um 12,6 Prozent auf 48,7 Mio. Euro steigern und das in eine überproportionale EBITDA-Verbesserung um 21,7 Prozent auf 6,6 Mio. Euro ummünzen können. Im EBIT haben zwar auch akquisitionsbedingt höhere Abschreibungen einen Niederschlag gefunden, dennoch habe hier ebenfalls ein Anstieg um 12,2 Prozent auf 3,9 Mio. Euro erreicht werden können.

Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research zweistellige Zuwächse bei Umsatz, EBITDA und EBIT in Q3 erwirtschaftet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nun eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen künftig auch ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind steigende Ergebnisse erzielen kann, und hat sein Urteil daraufhin hochgestuft.

Nach schwächeren Werten in Q2 zeige der Trend damit wieder nach oben. Das Unternehmen habe die Prognose bekräftigt, die – ohne Effekte von weiteren möglichen Akquisitionen – einen Umsatz von 180 bis 200 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 21 bis 28 Mio. Euro vorsehe.

Nach Einschätzung der Analysten dürfte es jetzt auf Werte in der Mitte der Spannen hinauslaufen. Sie haben daraufhin ihre EBITDA-Prognose für 2025 etwas angehoben und die Umsatztaxe leicht reduziert. Insgesamt sehen sie jetzt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Ringmetall auch ohne gesamtwirtschaftlichen Rückenwind Ergebniszuwächse gelingen, und stufen die Aktie daher bei einem Kursziel von 5,20 Euro von „Hold“ auf „Buy“ hoch.

Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 3,04EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.