Hannover Rück nach Zahlen fest: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

Da der Rückversicherer auch in einem ungünstigen Umfeld den Gewinn steigern konnte, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis 350 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für den konservativ kalkulierenden Konzern. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 270 Euro zulegen kann.

Mit der Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215) ging es seit ihrem Jahreshoch vom 6.5.25 bei 292,60 Euro in mehreren Abschnitten nach unten. Notierte die Aktie noch Anfang Oktober im Bereich von 270 Euro, so gab sie bis Anfang November auf bis zu 244 Euro nach, um sich dann nach der Veröffentlichung der über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 258,80 Euro zu erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 260 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis 260 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000FA0UA73, wurde beim Hannover Rück-Aktienkurs von 258,80 Euro mit 1,40 – 1,45 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 270 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,92 Euro (+32 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 247,541 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 247,541 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM73M32, wurde beim Hannover Rück-Kurs von 258,80 Euro mit 1,17 – 1,19 Euro taxiert.

Wenn die Hannover Rück-Aktie in nächster Zeit auf 270 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,24 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Hannover Rück-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 239,428 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Hannover Rück-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 239,428 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ338V3, wurde beim Hannover Rück-Kurs von 258,80 Euro mit 1,99 – 2,00 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Hannover Rück-Aktie auf 270 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,05 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hannover Rück-Aktien oder von Hebelprodukten auf Hannover Rück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.