Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter - Ziele bestätigt

Auf Jahressicht peilt KSB unverändert einen Erlös bei 2,95 bis 3,15 Milliarden Euro an und ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro. Beim Auftragseingang stehen weiterhin 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel - in den ersten drei Quartalen waren die Buchungen ähnlich wie der Umsatz um rund drei Prozent auf fast 2,45 Milliarden Euro gestiegen./tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 950 auf Tradegate (11. November 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,68 %.

Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 835,31 Mio..

KSB Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 980,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 860,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.010,00EUR was eine Bandbreite von -11,34 %/+4,12 % bedeutet.