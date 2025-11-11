Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter - Ziele bestätigt
- KSB kämpft mit globaler Konjunkturschwäche.
- Auftragseingang und Umsatz trotz Herausforderungen gestiegen.
- Jahresziel: Umsatz 2,95-3,15 Mrd. Euro, Ebit 235-265 Mio. Euro.
FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Die globale Konjunkturschwäche und eine weltweite Investitionszurückhaltung haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB nach eigenen Angaben auch ein herausforderndes drittes Quartal beschert. "Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben", sagte Konzernchef Stephan Timmermann laut Mitteilung vom Dienstag in Frankenthal. Dabei seien die Kosten für die Einführung der Software SAP S4/Hana allerdings herausgerechnet.
Inklusive dieser Aufwendungen liegt nach neun Monaten der Gewinn im Tagesgeschäft noch leicht unter dem Vorjahreswert: Vor Zinsen und Steuern (Ebit) wies KSB 186,3 Millionen Euro aus im Vergleich zu 188,8 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog zugleich um knapp drei Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro an.
Auf Jahressicht peilt KSB unverändert einen Erlös bei 2,95 bis 3,15 Milliarden Euro an und ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro. Beim Auftragseingang stehen weiterhin 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel - in den ersten drei Quartalen waren die Buchungen ähnlich wie der Umsatz um rund drei Prozent auf fast 2,45 Milliarden Euro gestiegen./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Vz. Aktie
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 950 auf Tradegate (11. November 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,68 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 835,31 Mio..
KSB Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 980,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 860,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.010,00EUR was eine Bandbreite von -11,34 %/+4,12 % bedeutet.
Flowserve gestern nach Q3 Zahlen und CC 30% Kursanstieg. Im CC sprach der CEO hauptsächlich über Nuclear power (gefühlt 20 Mal genannt). Er sieht dort großes Potential auf viele Jahre. Auch die neu entwickelten kleinen Reaktoren (SMR´s) wurden als Wachstumstreiber erwähnt. Man profitiert indirekt vom KI Boom. Insgesamt verhält sich Flowserve sehr ähnlich wie KSB. Nur dass Flowserve ein KGV 2025e von 21 und KSB von 10 / 11 hat.
Flowserve hat zwei Segmente, Pumpen (FPD) und Flow Control Systems (FCD). Die Pumpen haben eine Operating Margin, die einer adjusted EBIT Margin entspricht, von 20,3% in Q2. Darin sind die Service Umsätze enthalten, werden also von Flowserve nicht wie bei KSB separat berichtet. Die Margenverteilung dürfte aber ähnlich zu der bei KSB sein, nur auf einem höheren Niveau. Flowserve reklamiert für sich, damit bereits vergleichbar mit best-in-class Wettbewerbern zu sein. Xylem 17%, Mueller Water Products 19% und Pentair 25% dürften gemeint sein.
Die EBIT-Margen der Pumpen und Ventile (um die 0) sind aufgrund des Razer / Razerblade - Geschäftsmodells so niedrig. Die Gewinne werden hauptsächlich in der Servicesparte gemacht, dort mit 20% EBIT-Marge sehr gut. Insgesamt will KSB auf über 10% auf den Gesamumsatz in 2030.