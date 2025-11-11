    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB Vz. AktievorwärtsNachrichten zu KSB Vz.
    Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wächst weiter - Ziele bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • KSB kämpft mit globaler Konjunkturschwäche.
    • Auftragseingang und Umsatz trotz Herausforderungen gestiegen.
    • Jahresziel: Umsatz 2,95-3,15 Mrd. Euro, Ebit 235-265 Mio. Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Die globale Konjunkturschwäche und eine weltweite Investitionszurückhaltung haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB nach eigenen Angaben auch ein herausforderndes drittes Quartal beschert. "Gleichwohl haben wir Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis gesteigert und die positive Unternehmensentwicklung fortgeschrieben", sagte Konzernchef Stephan Timmermann laut Mitteilung vom Dienstag in Frankenthal. Dabei seien die Kosten für die Einführung der Software SAP S4/Hana allerdings herausgerechnet.

    Inklusive dieser Aufwendungen liegt nach neun Monaten der Gewinn im Tagesgeschäft noch leicht unter dem Vorjahreswert: Vor Zinsen und Steuern (Ebit) wies KSB 186,3 Millionen Euro aus im Vergleich zu 188,8 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz zog zugleich um knapp drei Prozent auf gut 2,2 Milliarden Euro an.

    Auf Jahressicht peilt KSB unverändert einen Erlös bei 2,95 bis 3,15 Milliarden Euro an und ein operatives Ergebnis von 235 bis 265 Millionen Euro. Beim Auftragseingang stehen weiterhin 3,1 bis 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel - in den ersten drei Quartalen waren die Buchungen ähnlich wie der Umsatz um rund drei Prozent auf fast 2,45 Milliarden Euro gestiegen./tav/mis

     

    Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 950 auf Tradegate (11. November 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Vz. Aktie um +1,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB Vz. bezifferte sich zuletzt auf 835,31 Mio..

    KSB Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 26,76. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 980,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 860,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.010,00EUR was eine Bandbreite von -11,34 %/+4,12 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
