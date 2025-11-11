UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 64,15 auf Tradegate (11. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,40 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +16,17 %/+235,95 % bedeutet.