UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro
- UBS senkt Kursziel für Redcare auf 74 Euro.
- Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft.
- Konkurrenz im rezeptfreien Markt könnte wachsen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy zwar von 82 auf 74 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf seien zunächst kaum noch Belastungsfaktoren ersichtlich, schrieb Olivier Calvet am Montagnachmittag in seiner Neubewertung. Er erwartet allerdings, dass sich weitere Konkurrenz auf dem Markt für rezeptfreie Produkte einfinden wird. Damit würden Investitionen in das Wachstum des Rezeptgeschäfts von Redcare erschwert./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 15:16 / GMT
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 64,15 auf Tradegate (11. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -5,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,31 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +16,17 %/+235,95 % bedeutet.
Unter (Wettbewerbs-)Druck ist Non-Rx längst und seit Jahren - wie ich bereits sagte, gibt es mindestens ein Dutzend online-Anbieter, die schon lange im Wettbewerb mit RC stehen. Und einer mehr führt zum Untergang? Ich habe da meine Zweifel.
Halb leer oder halb voll ist die Frage. Wer an halb leer glaubt, muss ja hier nicht investieren.
Kommentar: der markt hat einen völligen knall. Schwierige margen ja. Keine gewinne bisher ja, viele werbungskosten ja , konkurrenz kommt ja, somit alle positiven Fundamentaldaten werden total unter den Teppich gekehrt. Ohne Sinn ohne Verstand. wachstumsstärke steht gar nicht im verhältnis zu anderen firmen. Besonders die drohnen herstellen. Und hierbei konkurrenz fast keine rolle spielt ich wiederhole Der markt spinnt, und die shortys freuen sich. Kann man derzeit nichts machen. Ich bleibe hier fünf bis zehn jahre drin. Und und werde ebenfalls nachkaufen . viel glück allen.