    ANALYSE-FLASH

    Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Rational auf 1050 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt "Outperform" trotz Zölle.
    • Preissetzungsmacht stärkt Rationals Marktposition.
    Foto: Rational AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1035 auf 1050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Folgen der US-Importzölle seien nicht so schwerwiegend wie zunächst befürchtet, schrieb Philippe Lorrain am Montagabend in seiner Rückschau auf die Zahlen zum dritten Quartal. Der Hersteller von Ausrüstung für Großküchen profitiere von seiner Preissetzungsmacht./bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 18:08 / UTC

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0007010803WKN:701080

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rational Aktie

    Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 644 auf Tradegate (11. November 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rational Aktie um +1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rational bezifferte sich zuletzt auf 7,32 Mrd..

    Rational zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 28,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 844,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 590,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00EUR was eine Bandbreite von -8,39 %/+63,04 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 1050 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener Wert
