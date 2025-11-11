Elektroindustrie erholt sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat sich aus der Talsohle gekämpft. Nach einem starken September meldet der Branchenverband ZVEI teils deutlich gestiegene Zahlen für Bestellungen, Produktion und Umsätze.

Nach neun Monaten haben die Unternehmen demnach 4,2 Prozent mehr Aufträge eingesammelt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor allem aus dem Euro-Raum (+8,1 Prozent) und dem weiteren Ausland (+11,0 Prozent) kamen mehr Order als vor einem Jahr. Aus dem Inland gingen 2,8 Prozent weniger Aufträge ein. Allerdings zeigte sich hier im September ebenfalls ein deutlicher Zuwachs um 10,3 Prozent.