    Kaufempfehlung treibt Suss Microtec weiter an - Charthürde

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec erreicht Charthürde bei 35 Euro.
    • Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux stärkt Aktien.
    • Kursziel von 45 Euro signalisiert weiteres Potenzial.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben ihre Erholungsrally am Dienstag bis an die Charthürde um 35 Euro fortgesetzt. Eine weitere Kaufempfehlung, diesmal von Kepler Cheuvreux, gab den Papieren des Chipausrüsters weiteren Auftrieb. In vier Handelstagen gewannen sie inzwischen gut 31 Prozent. Im Gesamtjahr liegen sie aber immer noch über ein Viertel im Minus.

    Die Experten des Analysehauses Kepler Chevreux trauen den Papieren mit ihrem Kursziel von 45 Euro aber noch viel zu. Tags zuvor hatten die UBS und Jefferies in ihren Empfehlungen Ziele von 39 und 42 Euro genannt.

    Kepler sieht Suss gut positioniert für die nächste Investitionswelle in das Boomthema KI. Sollte sich der Auftragsoptimismus des Managements im vierten Quartal bestätigen, dürften auch die Anleger wieder offensiver an eines der europäischen Halbleiterunternehmen mit der stärksten KI-Verbindung herangehen, glauben sie./ag/mis

    SUESS MicroTec

    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (11. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +19,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 656,81 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +4,96 %/+69,10 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
