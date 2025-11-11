AKTIE IM FOKUS
Kaufempfehlung treibt Suss Microtec weiter an - Charthürde
- Suss Microtec erreicht Charthürde bei 35 Euro.
- Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux stärkt Aktien.
- Kursziel von 45 Euro signalisiert weiteres Potenzial.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben ihre Erholungsrally am Dienstag bis an die Charthürde um 35 Euro fortgesetzt. Eine weitere Kaufempfehlung, diesmal von Kepler Cheuvreux, gab den Papieren des Chipausrüsters weiteren Auftrieb. In vier Handelstagen gewannen sie inzwischen gut 31 Prozent. Im Gesamtjahr liegen sie aber immer noch über ein Viertel im Minus.
Die Experten des Analysehauses Kepler Chevreux trauen den Papieren mit ihrem Kursziel von 45 Euro aber noch viel zu. Tags zuvor hatten die UBS und Jefferies in ihren Empfehlungen Ziele von 39 und 42 Euro genannt.
Kepler sieht Suss gut positioniert für die nächste Investitionswelle in das Boomthema KI. Sollte sich der Auftragsoptimismus des Managements im vierten Quartal bestätigen, dürften auch die Anleger wieder offensiver an eines der europäischen Halbleiterunternehmen mit der stärksten KI-Verbindung herangehen, glauben sie./ag/mis
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (11. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +19,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,71 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 656,81 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +4,96 %/+69,10 % bedeutet.
Was ein Saftladen da an der Spitze, hab wegen des schwachen Ausblickes leider letzte Woche bei um die 29€ verkauft, jetzt soll auf einmal alles wieder besser aussehen? Wie soll man das Management da für voll nehmen für ein Investment...
Das geht doch bei SÜSS schon immer so, einmal Hüüüüh einmal Hott und das kurz hintereinander...
Was rauchen die da eigentlich bei der IR? Selten so eine dilettantische Arbeit gesehen. Innerhalb von sieben Handelstagen durch eigene Meldungen erst 27% Kursverlust und dann 16% Kursplus produziert. Chapeau! Hätte man nicht die erste Meldung gleichzeitig mit der Belebung des AE kommunizieren können? Oder sind die Kundenanfragen erst gestern Nachmittag reingeflattert? Wahnsinn.
27. Okt 2025:
„Angesichts eines auch im dritten Quartal 2025 mit 70,0 Mio. € wenig dynamischen Auftragseingangs wird der Vorstand zeitnah außerdem über geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Kostenbasis beraten.“ Und „Da im vierten Quartal nicht von einer substanziellen Verbesserung der Margenentwicklung ausgegangen werden kann (...)“
06. Nov 2025:
„SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal“ und „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“