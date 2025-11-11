Kaufempfehlung treibt Suss Microtec weiter an - Charthürde

Kepler sieht Suss gut positioniert für die nächste Investitionswelle in das Boomthema KI. Sollte sich der Auftragsoptimismus des Managements im vierten Quartal bestätigen, dürften auch die Anleger wieder offensiver an eines der europäischen Halbleiterunternehmen mit der stärksten KI-Verbindung herangehen, glauben sie./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,56 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (11. November 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +19,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,71 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 656,81 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von +4,96 %/+69,10 % bedeutet.