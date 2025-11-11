JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex mit einem Kursziel von 274 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Nach dem Absturz einer MD-11-Frachtmaschine des Konkurrenten UPS und einem US-Flugverbot für alle Flugzeuge dieses Typs erwarteten beide Logistikunternehmen keine Volumenverluste, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie rechneten aber wegen des Bedarfs von Ersatzmaschinen zu höheren Leasingraten mit höheren Kosten. Bei Fedex wachse zwar die Zahl der Optimisten. Er bleibe aber für das kurzfristige Frachtgeschäft vorsichtig, da der Einzelhandel in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen dürfte, Preissteigerungen durch die US-Zollpolitik an die Kunden weiterzugeben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 220,5EUR auf Tradegate (11. November 2025, 08:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Brian Ossenbeck
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 274
Kursziel alt: 274
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
