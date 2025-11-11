Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.11. - MDAX schwach -0,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:53) bei 23.991,78 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Heidelberg Materials +1,68 %, Deutsche Telekom +0,58 %, Qiagen +0,53 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,35 %, GEA Group -1,82 %, BMW -1,74 %
Der MDAX steht bei 29.144,53 PKT und verliert bisher -0,50 %.
Top-Werte: Fraport +8,16 %, TAG Immobilien +3,02 %, Deutsche Lufthansa +2,05 %
Flop-Werte: IONOS Group -10,37 %, HENSOLDT -7,22 %, United Internet -5,04 %
Der TecDAX steht bei 3.503,20 PKT und verliert bisher -0,22 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +3,26 %, SMA Solar Technology +1,84 %, AIXTRON +0,98 %
Flop-Werte: IONOS Group -10,37 %, HENSOLDT -7,22 %, United Internet -5,04 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.692,76 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +2,04 %, Hermes International +1,66 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,53 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,35 %, BMW -1,74 %, Iberdrola -1,59 %
Der ATX bewegt sich bei 4.850,90 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: EVN +0,47 %, DO & CO +0,20 %, BAWAG Group +0,13 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,73 %, Lenzing -1,69 %, voestalpine -1,45 %
Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.555,32 PKT und steigt um +0,29 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,19 %, Givaudan +1,12 %, Lonza Group +1,02 %
Flop-Werte: Geberit -0,57 %, Swiss Life Holding -0,43 %, Logitech International -0,09 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.102,87 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Hermes International +1,66 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +1,53 %, Stellantis +0,89 %
Flop-Werte: SAFRAN -1,33 %, EssilorLuxottica -1,30 %, AXA -1,11 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.762,83 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,14 %, AstraZeneca +0,83 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,54 %
Flop-Werte: SKF (B) -6,35 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,02 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,73 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.000,00 PKT und steigt um +0,40 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,26 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,11 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,82 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,76 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,67 %, Public Power -0,67 %
