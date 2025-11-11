Kreise
Bayern will keine neuen Schulden machen
Für Sie zusammengefasst
- Bayern plant Doppelhaushalt 2026/2027 ohne neue Schulden.
- Rücklagen sollen zur Gegenfinanzierung genutzt werden.
- Wirtschaftliche Lage bleibt trotz Maßnahmen angespannt.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage will Bayern beim Aufstellen des Doppelhaushalts 2026/2027 keine neuen Schulden aufnehmen. Zur Gegenfinanzierung soll aber ein Großteil der Rücklagen verwendet werden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen./had/DP/mis
