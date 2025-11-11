    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Tourismus in Deutschland im September 2025

    1,0 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

    WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, September 2025

    48,6 Millionen

    +1,0 % zum September 2024

    Im September 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,6
    Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,0 % mehr
    als im September 2024.

    Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland

    Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im September 2025
    gegenüber September 2024 um 1,4 % auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die
    Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 % auf 7,8 Millionen.

    Januar bis September 2025: Übernachtungszahl erreicht das Rekordniveau des
    Vorjahres

    In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
    insgesamt 387,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl auf dem
    Niveau des bisherigen Höchstwertes von 387,6 Millionen Übernachtungen in den
    ersten drei Quartalen 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem
    Inland stieg 2025 um 0,6 % auf 323,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland
    sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,9 % auf 64,3 Millionen.

    Methodische Hinweise:

    Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
    Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
    und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
    Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende November 2025 im Statistischen
    Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im
    Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Tourismus
    Telefon: +49 611 75 4851
    www.destatis.de/kontakt

    Verfasst von news aktuell
