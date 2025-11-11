Tourismus in Deutschland im September 2025
1,0 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr
WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, September 2025
48,6 Millionen
+1,0 % zum September 2024
Im September 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,6
Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,0 % mehr
als im September 2024.
Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im September 2025
gegenüber September 2024 um 1,4 % auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die
Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 % auf 7,8 Millionen.
Januar bis September 2025: Übernachtungszahl erreicht das Rekordniveau des
Vorjahres
In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe
insgesamt 387,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl auf dem
Niveau des bisherigen Höchstwertes von 387,6 Millionen Übernachtungen in den
ersten drei Quartalen 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem
Inland stieg 2025 um 0,6 % auf 323,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland
sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,9 % auf 64,3 Millionen.
Methodische Hinweise:
Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und
Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze
und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn
Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende November 2025 im Statistischen
Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im
Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt
