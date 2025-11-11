1,0 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Gästeübernachtungen, September 2025



48,6 Millionen



+1,0 % zum September 2024



Im September 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,6

Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,0 % mehr

als im September 2024.



Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland





Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im September 2025

gegenüber September 2024 um 1,4 % auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die

Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 % auf 7,8 Millionen.



Januar bis September 2025: Übernachtungszahl erreicht das Rekordniveau des

Vorjahres



In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe

insgesamt 387,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl auf dem

Niveau des bisherigen Höchstwertes von 387,6 Millionen Übernachtungen in den

ersten drei Quartalen 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem

Inland stieg 2025 um 0,6 % auf 323,4 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland

sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,9 % auf 64,3 Millionen.



Methodische Hinweise:



Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und

Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze

und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn

Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende November 2025 im Statistischen

Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im

Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



