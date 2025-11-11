36 % der neu gegründeten Gastronomie-Unternehmen waren nach fünf Jahren noch aktiv
WIESBADEN (ots) - Ein Großteil der neu gegründeten Unternehmen in Deutschland
tut sich schwer, langfristig am Markt zu bestehen. Das trifft auch auf die
Gastronomie zu, in der es überdurchschnittlich viele Unternehmensgründungen
gibt. Im Jahr 2023 waren vier von fünf im Jahr zuvor gegründeten
Gastronomie-Unternehmen (80,2 %) noch aktiv, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) anlässlich der Gründungswoche vom 17. bis 23. November mitteilt. Von
den fünf Jahren zuvor gegründeten war es lediglich gut ein Drittel (36,0 %).
Die Gastronomie gehört damit im Fünf-Jahres-Vergleich zu den Wirtschaftszweigen
mit eher niedrigen Überlebensraten neu gegründeter Unternehmen. Am niedrigsten
war die Rate im Bereich "Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten":
27,3 % der hier gegründeten Unternehmen waren 2023 nach fünf Jahren noch am
Markt aktiv. Besonders niedrig war die Überlebensrate auch bei Post-, Kurier-
und Expressdiensten mit 27,9 % sowie bei Reisebüros und -veranstaltern mit 31,9
%. Dagegen überstanden im Veterinärwesen drei von fünf neu gegründeten
Unternehmen (60,2 %) die ersten fünf Jahre. Vergleichsweise hoch war die
Überlebensrate auch im Gesundheitswesen (57,4 %) sowie bei Versicherungen,
Rückversicherungen und Pensionskassen (56,8 %).
8,4 % aller Unternehmen sind Neugründungen
Rund 269 000 der 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland im Jahr 2023 sind neu
gegründet worden. Damit waren 8,4 % der Unternehmen Neugründungen. Im Vorjahr
hatte die Gründungsrate, also der Anteil der in einem Jahr gegründeten
Unternehmen am gesamten Unternehmensbestand desselben Jahres, bei 8,0 % gelegen.
Im Jahr 2023 wurden mehr Unternehmen geschlossen als neu gegründet: Insgesamt
gut 283 000 geschlossene Unternehmen ergaben eine Schließungsrate von 8,9 %.
Methodische Hinweise:
Die Daten beruhen auf der europäisch abgestimmten Methodik der
Unternehmensdemografie. Hierbei werden die Werte für echte
Unternehmensgründungen und -schließungen von wirtschaftlich aktiven Unternehmen
auf Basis des statistischen Unternehmensregisters ermittelt. Unternehmen, die
aufgrund eines demografischen Ereignisses, wie beispielsweise Abspaltungen,
Übernahmen, Vorgänger-Nachfolger, entstanden sind, zählen nicht dazu. Daten zu
den Unternehmensschließungen sind zunächst vorläufig und werden mit der
Erstellung des nachfolgenden Berichtsjahres revidiert.
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite
"Unternehmensdemografie". Daten zu Überlebensraten gibt es auch in unserer
Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 52111-0013 und 52111-0014, zu
Unternehmensgründungen und Schließungen nach Wirtschaftszweigen,
Beschäftigtengrößenklassen und Rechtsnorm in den Tabellen 52111-0010,
52111-0011, 52111-0012.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
