    36 % der neu gegründeten Gastronomie-Unternehmen waren nach fünf Jahren noch aktiv

    WIESBADEN (ots) - Ein Großteil der neu gegründeten Unternehmen in Deutschland
    tut sich schwer, langfristig am Markt zu bestehen. Das trifft auch auf die
    Gastronomie zu, in der es überdurchschnittlich viele Unternehmensgründungen
    gibt. Im Jahr 2023 waren vier von fünf im Jahr zuvor gegründeten
    Gastronomie-Unternehmen (80,2 %) noch aktiv, wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) anlässlich der Gründungswoche vom 17. bis 23. November mitteilt. Von
    den fünf Jahren zuvor gegründeten war es lediglich gut ein Drittel (36,0 %).

    Die Gastronomie gehört damit im Fünf-Jahres-Vergleich zu den Wirtschaftszweigen
    mit eher niedrigen Überlebensraten neu gegründeter Unternehmen. Am niedrigsten
    war die Rate im Bereich "Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten":
    27,3 % der hier gegründeten Unternehmen waren 2023 nach fünf Jahren noch am
    Markt aktiv. Besonders niedrig war die Überlebensrate auch bei Post-, Kurier-
    und Expressdiensten mit 27,9 % sowie bei Reisebüros und -veranstaltern mit 31,9
    %. Dagegen überstanden im Veterinärwesen drei von fünf neu gegründeten
    Unternehmen (60,2 %) die ersten fünf Jahre. Vergleichsweise hoch war die
    Überlebensrate auch im Gesundheitswesen (57,4 %) sowie bei Versicherungen,
    Rückversicherungen und Pensionskassen (56,8 %).

    8,4 % aller Unternehmen sind Neugründungen

    Rund 269 000 der 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland im Jahr 2023 sind neu
    gegründet worden. Damit waren 8,4 % der Unternehmen Neugründungen. Im Vorjahr
    hatte die Gründungsrate, also der Anteil der in einem Jahr gegründeten
    Unternehmen am gesamten Unternehmensbestand desselben Jahres, bei 8,0 % gelegen.
    Im Jahr 2023 wurden mehr Unternehmen geschlossen als neu gegründet: Insgesamt
    gut 283 000 geschlossene Unternehmen ergaben eine Schließungsrate von 8,9 %.

    Methodische Hinweise:

    Die Daten beruhen auf der europäisch abgestimmten Methodik der
    Unternehmensdemografie. Hierbei werden die Werte für echte
    Unternehmensgründungen und -schließungen von wirtschaftlich aktiven Unternehmen
    auf Basis des statistischen Unternehmensregisters ermittelt. Unternehmen, die
    aufgrund eines demografischen Ereignisses, wie beispielsweise Abspaltungen,
    Übernahmen, Vorgänger-Nachfolger, entstanden sind, zählen nicht dazu. Daten zu
    den Unternehmensschließungen sind zunächst vorläufig und werden mit der
    Erstellung des nachfolgenden Berichtsjahres revidiert.

    Weitere Informationen:

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite
    "Unternehmensdemografie". Daten zu Überlebensraten gibt es auch in unserer
    Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 52111-0013 und 52111-0014, zu
    Unternehmensgründungen und Schließungen nach Wirtschaftszweigen,
    Beschäftigtengrößenklassen und Rechtsnorm in den Tabellen 52111-0010,
    52111-0011, 52111-0012.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Unternehmensdemografie
    Telefon: +49 611 75 4871
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6155628
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
