WARBURG RESEARCH stuft K+S auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Der Düngerkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 10,89EUR auf Tradegate (11. November 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Oliver Schwarz

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

