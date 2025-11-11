AMD-Analystentag: Kann der Chipriese den KI-Hype gerecht werden?

Am Dienstag der hält US-Chiphersteller AMD seinen ersten "Financial Analyst Day" seit drei Jahren ab. Bevor Nvidia mit seinen Ergebnissen in wenigen Tagen den nächsten großen KI-Test für die Branche liefert, gilt AMDs Analystentag als wichtiger Stimmungstest für den gesamten KI-Markt.

AMD-Aktien haben sich 2025 nahezu verdoppelt – ein Plus von rund 104 Prozent seit Jahresbeginn, befeuert durch Partnerschaften mit Branchengrößen wie OpenAI und Oracle. Dennoch musste der Titel zuletzt etwas Federn lassen: Seit dem Ausblick auf die operative Marge im vierten Quartal, der lediglich den Markterwartungen entsprach, gab die Aktie um etwa 5 Prozent nach.

Laut LSEG-Daten liegt das durchschnittliche Kursziel bei 267,02 US-Dollar, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund neun Prozent entspricht. Von den 55 Analysten, die AMD abdecken, empfehlen 28 den Kauf, 14 stufen die Aktie als "Strong Buy" ein, während 12 auf Halten plädieren und nur ein Analyst zum Verkauf rät.

Fokus auf Rechenzentren und KI-Beschleuniger

Der Analystentag soll vor allem Klarheit über AMDs zukünftige Wachstumschancen im KI- und Rechenzentrumssegment bringen. Im jüngsten Quartal verzeichnete das Unternehmen in diesem Bereich ein Umsatzwachstum von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr – ein deutliches Signal für die wachsende Nachfrage nach Grafik- (GPU) und Zentralprozessoren (CPU) im KI-Sektor.

Marktbeobachter erwarten, dass AMD neue Prognosen für seinen Total Addressable Market (TAM) im Bereich künstlicher Intelligenz vorstellen wird – also die geschätzte Marktgröße, die das Unternehmen adressieren kann.

"AMD dürfte traditionell mit starken Aussagen in den Analystentag starten", kommentierte Stacy Rasgon von Bernstein Research, der die Aktie mit Market Perform und einem Kursziel von 200 US-Dollar bewertet.

Bank of America erwartet kräftigen Schub

Besonders Bank of America (BofA) zeigt sich zuversichtlich. Analyst Vivek Arya hält ein Kursziel von 300 US-Dollar und erwartet, dass AMD seinen adressierbaren KI-Markt (TAM) auf 750 bis 850 Milliarden US-Dollar anhebt – bisher lag die Schätzung bei über 500 Milliarden bis 2028.

Darüber hinaus rechnet Arya mit einem Marktanteil im zweistelligen Bereich bei den sogenannten Merchant GPUs – was einem Umsatzpotenzial von 55 bis 65 Milliarden US-Dollar entsprechen könnte. BofA erwartet ein jährliches Umsatzwachstum von 25 bis 30 Prozent, eine Bruttomarge von 53 bis 55 Prozent (leicht unter der früheren Prognose von 57 Prozent) und eine operative Marge im niedrigen bis mittleren 30-Prozent-Bereich.

Jefferies sieht 1-Billion-Dollar-Chance

Auch Jefferies-Analyst Blayne Curtis rechnet mit einer deutlichen Anhebung der Prognosen. Er erinnert daran, dass AMD 2022 noch eine Gesamtmarktgröße von 300 Milliarden US-Dollar sah – heute könnte allein der Data-Center-AI-Markt auf über 1 Billion US-Dollar geschätzt werden.

"Der Markt hat das gewaltige KI-Potenzial bereits eingepreist. Der größere Katalysator dürfte sein, ob AMD neue Großkunden über OpenAI und Oracle hinaus nennen kann", so Curtis.

Wedbush: Erwartungen bereits hoch

Etwas zurückhaltender zeigt sich Matt Bryson von Wedbush Securities, der AMD mit Outperform und einem Ziel von 290 US-Dollar bewertet. Zwar erwartet auch er wertvolle Einblicke in Produktpläne und Margenziele, warnt jedoch: "Wir glauben nicht, dass die Veranstaltung die kurzfristigen Erwartungen stark verändern wird. Entscheidend könnten Hinweise zu den künftigen Bruttomargen im KI-Segment sein."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 211,5EUR auf Tradegate (11. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.





