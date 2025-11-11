    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport

    AKTIE IM FOKUS

    Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019

    Für Sie zusammengefasst
    • Fraport-Aktien erreichen 79 Euro, Höchststand 2019.
    • Operative Ergebnisse übertreffen Erwartungen deutlich.
    • Chancen-Risiko-Verhältnis aktuell als unattraktiv bewertet.
    AKTIE IM FOKUS - Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
    Foto: Fraport AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor.

    Die operativen Resultate des dritten Quartals seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Experte. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv.

    Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis

    Fraport

    +10,56 %
    -2,33 %
    -3,48 %
    -2,52 %
    +49,94 %
    +70,57 %
    +54,74 %
    +25,44 %
    +255,36 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (11. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -13,32 %/+6,78 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
