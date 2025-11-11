Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019

Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (11. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -13,32 %/+6,78 % bedeutet.