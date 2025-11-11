AKTIE IM FOKUS
Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019
- Fraport-Aktien erreichen 79 Euro, Höchststand 2019.
- Operative Ergebnisse übertreffen Erwartungen deutlich.
- Chancen-Risiko-Verhältnis aktuell als unattraktiv bewertet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor.
Die operativen Resultate des dritten Quartals seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, kommentierte ein Experte. Selbst wenn man einen positiven Sondereffekt herausrechne, liege das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) noch gut 2 Prozent darüber. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken findet er auf dem aktuellen Kursniveau allerdings unattraktiv.
Fraport-Aktien haben 2025 gut ein Drittel zugelegt und den MDax mit seinen 14 Prozent damit klar abgehängt./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,96 % und einem Kurs von 78,45 auf Tradegate (11. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,36 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 74,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -13,32 %/+6,78 % bedeutet.
Flughafen Frankfurt hebt Gebühren 2025 deutlich an
Fliegen ab Frankfurt wird 2025 ein gutes Stück teurer: Am größten deutschen Flughafen steigen die Preise für bestimmte Leistungen des Betreibers im kommenden Jahr um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen Fraport mitteilt - nicht die einzigen Mehrkosten, die nächstes Jahr auf Airlines und Passagiere zukommen.
Quelle: https://www.aero.de/news-48896/Flughafen-Frankfurt-hebt-Gebuehren-2025-deutlich-an.html
