Vom Handwerker zum Systementwickler - Dima Welz und Anton Görzen bringen mit Handwerk Performance Systems Struktur in Deutschlands Handwerksbetriebe (FOTO)
Brühl (ots) - Vom stressigen Montagealltag zum durchdachten Unternehmenssystem:
Was als persönliche Herausforderung begann, wurde für Dima Welz zum
Ausgangspunkt einer ganzen Methode. Er entwickelte aus den täglichen Problemen
im Handwerk ein System, das Prozesse planbar, Abläufe skalierbar und Betriebe
markenfähig macht - zunächst in seinem eigenen Unternehmen, der Maximilian &
Benedikt GmbH. Heute bildet dieses Betriebssystem das Fundament von Handwerk
Performance Systems (HPS), das er gemeinsam mit Anton Görzen weiterentwickelt
und digitalisiert.
Viel zu oft bestimmen Termindruck, Improvisation und fehlende Abläufe den Alltag
vieler Handwerker - so war es auch bei Dima Welz: Zwischen Kundenanrufen,
Montageeinsätzen und Materialbestellungen blieb kaum Raum für strategisches
Denken. Doch anstatt sich mit dem Dauerchaos abzufinden, begann er, systematisch
nach Lösungen zu suchen. Schritt für Schritt entwickelte er eigene Strukturen,
Prozesse und Standards - nicht als theoretisches Konzept, sondern direkt in der
Praxis. Aus dieser Entwicklungsarbeit entstand die Maximilian & Benedikt GmbH -
ein Handwerksbetrieb, den Dima Welz von Grund auf als Systementwickler aufbaute.
Er schuf ein durchdachtes Betriebssystem, das sämtliche Unternehmensbereiche -
von Auftragsannahme über Personal bis Kundenkommunikation - strukturiert und
messbar machte. "Mir wurde klar, dass Handwerk planbar werden muss, wenn es
wachsen soll. Also habe ich ein System geschaffen, das genau das möglich macht -
für mich und für andere", erinnert sich Dima Welz heute. Diese Erkenntnis war
für ihn der Wendepunkt: Aus einem handwerklichen Problem wurde der Keim für eine
Vision, die heute ganz Deutschland erreicht.
Dieses Betriebssystem wurde zum Prototyp von Handwerk Performance Systems (HPS)
- einem Modell, das heute Handwerksbetriebe in ganz Deutschland dabei
unterstützt, effizienter, markenfähiger und unternehmerischer zu arbeiten. "Wir
wollten beweisen, dass Handwerk mehr kann als improvisieren - dass es sich
digitalisieren, strukturieren und skalieren lässt", ergänzt Anton Görzen.
Während Dima Welz als Visionär und Systemarchitekt das Fundament des Modells
entwickelte, brachte Görzen seine Expertise in Markenaufbau, Digitalisierung und
Skalierung ein. Gemeinsam formten sie aus dem Betriebssystem der Maximilian &
Benedikt GmbH ein marktfähiges Gesamtkonzept: Handwerk Performance Systems. Der
Anfang war keineswegs leicht: beide mussten zunächst ihre eigenen Strukturen auf
den Prüfstand stellen und konsequent umsetzen, bevor sie andere Betriebe
begleiten konnten. Doch genau das wurde zum Erfolgsrezept: Statt grauer Theorie
entstand ein System aus gelebter Erfahrung, erprobt im echten Handwerksalltag.
Was als persönliche Herausforderung begann, wurde für Dima Welz zum
Ausgangspunkt einer ganzen Methode. Er entwickelte aus den täglichen Problemen
im Handwerk ein System, das Prozesse planbar, Abläufe skalierbar und Betriebe
markenfähig macht - zunächst in seinem eigenen Unternehmen, der Maximilian &
Benedikt GmbH. Heute bildet dieses Betriebssystem das Fundament von Handwerk
Performance Systems (HPS), das er gemeinsam mit Anton Görzen weiterentwickelt
und digitalisiert.
Viel zu oft bestimmen Termindruck, Improvisation und fehlende Abläufe den Alltag
vieler Handwerker - so war es auch bei Dima Welz: Zwischen Kundenanrufen,
Montageeinsätzen und Materialbestellungen blieb kaum Raum für strategisches
Denken. Doch anstatt sich mit dem Dauerchaos abzufinden, begann er, systematisch
nach Lösungen zu suchen. Schritt für Schritt entwickelte er eigene Strukturen,
Prozesse und Standards - nicht als theoretisches Konzept, sondern direkt in der
Praxis. Aus dieser Entwicklungsarbeit entstand die Maximilian & Benedikt GmbH -
ein Handwerksbetrieb, den Dima Welz von Grund auf als Systementwickler aufbaute.
Er schuf ein durchdachtes Betriebssystem, das sämtliche Unternehmensbereiche -
von Auftragsannahme über Personal bis Kundenkommunikation - strukturiert und
messbar machte. "Mir wurde klar, dass Handwerk planbar werden muss, wenn es
wachsen soll. Also habe ich ein System geschaffen, das genau das möglich macht -
für mich und für andere", erinnert sich Dima Welz heute. Diese Erkenntnis war
für ihn der Wendepunkt: Aus einem handwerklichen Problem wurde der Keim für eine
Vision, die heute ganz Deutschland erreicht.
Dieses Betriebssystem wurde zum Prototyp von Handwerk Performance Systems (HPS)
- einem Modell, das heute Handwerksbetriebe in ganz Deutschland dabei
unterstützt, effizienter, markenfähiger und unternehmerischer zu arbeiten. "Wir
wollten beweisen, dass Handwerk mehr kann als improvisieren - dass es sich
digitalisieren, strukturieren und skalieren lässt", ergänzt Anton Görzen.
Während Dima Welz als Visionär und Systemarchitekt das Fundament des Modells
entwickelte, brachte Görzen seine Expertise in Markenaufbau, Digitalisierung und
Skalierung ein. Gemeinsam formten sie aus dem Betriebssystem der Maximilian &
Benedikt GmbH ein marktfähiges Gesamtkonzept: Handwerk Performance Systems. Der
Anfang war keineswegs leicht: beide mussten zunächst ihre eigenen Strukturen auf
den Prüfstand stellen und konsequent umsetzen, bevor sie andere Betriebe
begleiten konnten. Doch genau das wurde zum Erfolgsrezept: Statt grauer Theorie
entstand ein System aus gelebter Erfahrung, erprobt im echten Handwerksalltag.
Autor folgen