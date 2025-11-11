Vom Handwerker zum Systementwickler - Dima Welz und Anton Görzen bringen mit Handwerk Performance Systems Struktur in Deutschlands Handwerksbetriebe (FOTO)

Brühl (ots) - Vom stressigen Montagealltag zum durchdachten Unternehmenssystem:Was als persönliche Herausforderung begann, wurde für Dima Welz zumAusgangspunkt einer ganzen Methode. Er entwickelte aus den täglichen Problemenim Handwerk ein System, das Prozesse planbar, Abläufe skalierbar und Betriebemarkenfähig macht - zunächst in seinem eigenen Unternehmen, der Maximilian &Benedikt GmbH. Heute bildet dieses Betriebssystem das Fundament von HandwerkPerformance Systems (HPS), das er gemeinsam mit Anton Görzen weiterentwickeltund digitalisiert.Viel zu oft bestimmen Termindruck, Improvisation und fehlende Abläufe den Alltagvieler Handwerker - so war es auch bei Dima Welz: Zwischen Kundenanrufen,Montageeinsätzen und Materialbestellungen blieb kaum Raum für strategischesDenken. Doch anstatt sich mit dem Dauerchaos abzufinden, begann er, systematischnach Lösungen zu suchen. Schritt für Schritt entwickelte er eigene Strukturen,Prozesse und Standards - nicht als theoretisches Konzept, sondern direkt in derPraxis. Aus dieser Entwicklungsarbeit entstand die Maximilian & Benedikt GmbH -ein Handwerksbetrieb, den Dima Welz von Grund auf als Systementwickler aufbaute.Er schuf ein durchdachtes Betriebssystem, das sämtliche Unternehmensbereiche -von Auftragsannahme über Personal bis Kundenkommunikation - strukturiert undmessbar machte. "Mir wurde klar, dass Handwerk planbar werden muss, wenn eswachsen soll. Also habe ich ein System geschaffen, das genau das möglich macht -für mich und für andere", erinnert sich Dima Welz heute. Diese Erkenntnis warfür ihn der Wendepunkt: Aus einem handwerklichen Problem wurde der Keim für eineVision, die heute ganz Deutschland erreicht.Dieses Betriebssystem wurde zum Prototyp von Handwerk Performance Systems (HPS)- einem Modell, das heute Handwerksbetriebe in ganz Deutschland dabeiunterstützt, effizienter, markenfähiger und unternehmerischer zu arbeiten. "Wirwollten beweisen, dass Handwerk mehr kann als improvisieren - dass es sichdigitalisieren, strukturieren und skalieren lässt", ergänzt Anton Görzen.Während Dima Welz als Visionär und Systemarchitekt das Fundament des Modellsentwickelte, brachte Görzen seine Expertise in Markenaufbau, Digitalisierung undSkalierung ein. Gemeinsam formten sie aus dem Betriebssystem der Maximilian &Benedikt GmbH ein marktfähiges Gesamtkonzept: Handwerk Performance Systems. DerAnfang war keineswegs leicht: beide mussten zunächst ihre eigenen Strukturen aufden Prüfstand stellen und konsequent umsetzen, bevor sie andere Betriebebegleiten konnten. Doch genau das wurde zum Erfolgsrezept: Statt grauer Theorieentstand ein System aus gelebter Erfahrung, erprobt im echten Handwerksalltag.