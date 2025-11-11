    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Vom Handwerker zum Systementwickler - Dima Welz und Anton Görzen bringen mit Handwerk Performance Systems Struktur in Deutschlands Handwerksbetriebe (FOTO)

    Brühl (ots) - Vom stressigen Montagealltag zum durchdachten Unternehmenssystem:
    Was als persönliche Herausforderung begann, wurde für Dima Welz zum
    Ausgangspunkt einer ganzen Methode. Er entwickelte aus den täglichen Problemen
    im Handwerk ein System, das Prozesse planbar, Abläufe skalierbar und Betriebe
    markenfähig macht - zunächst in seinem eigenen Unternehmen, der Maximilian &
    Benedikt GmbH. Heute bildet dieses Betriebssystem das Fundament von Handwerk
    Performance Systems (HPS), das er gemeinsam mit Anton Görzen weiterentwickelt
    und digitalisiert.

    Viel zu oft bestimmen Termindruck, Improvisation und fehlende Abläufe den Alltag
    vieler Handwerker - so war es auch bei Dima Welz: Zwischen Kundenanrufen,
    Montageeinsätzen und Materialbestellungen blieb kaum Raum für strategisches
    Denken. Doch anstatt sich mit dem Dauerchaos abzufinden, begann er, systematisch
    nach Lösungen zu suchen. Schritt für Schritt entwickelte er eigene Strukturen,
    Prozesse und Standards - nicht als theoretisches Konzept, sondern direkt in der
    Praxis. Aus dieser Entwicklungsarbeit entstand die Maximilian & Benedikt GmbH -
    ein Handwerksbetrieb, den Dima Welz von Grund auf als Systementwickler aufbaute.
    Er schuf ein durchdachtes Betriebssystem, das sämtliche Unternehmensbereiche -
    von Auftragsannahme über Personal bis Kundenkommunikation - strukturiert und
    messbar machte. "Mir wurde klar, dass Handwerk planbar werden muss, wenn es
    wachsen soll. Also habe ich ein System geschaffen, das genau das möglich macht -
    für mich und für andere", erinnert sich Dima Welz heute. Diese Erkenntnis war
    für ihn der Wendepunkt: Aus einem handwerklichen Problem wurde der Keim für eine
    Vision, die heute ganz Deutschland erreicht.

    Dieses Betriebssystem wurde zum Prototyp von Handwerk Performance Systems (HPS)
    - einem Modell, das heute Handwerksbetriebe in ganz Deutschland dabei
    unterstützt, effizienter, markenfähiger und unternehmerischer zu arbeiten. "Wir
    wollten beweisen, dass Handwerk mehr kann als improvisieren - dass es sich
    digitalisieren, strukturieren und skalieren lässt", ergänzt Anton Görzen.
    Während Dima Welz als Visionär und Systemarchitekt das Fundament des Modells
    entwickelte, brachte Görzen seine Expertise in Markenaufbau, Digitalisierung und
    Skalierung ein. Gemeinsam formten sie aus dem Betriebssystem der Maximilian &
    Benedikt GmbH ein marktfähiges Gesamtkonzept: Handwerk Performance Systems. Der
    Anfang war keineswegs leicht: beide mussten zunächst ihre eigenen Strukturen auf
    den Prüfstand stellen und konsequent umsetzen, bevor sie andere Betriebe
    begleiten konnten. Doch genau das wurde zum Erfolgsrezept: Statt grauer Theorie
    entstand ein System aus gelebter Erfahrung, erprobt im echten Handwerksalltag.
