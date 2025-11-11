CoreWeave Registered (A) Aktie crasht -7,88 % - 11.11.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von CoreWeave Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,29 % hinnehmen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,88 % verliert die CoreWeave Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der CoreWeave Registered (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -20,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,63 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,38 % 1 Monat -29,63 % 3 Monate -25,29 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Es gibt 380 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,93 Mrd. € wert.

CoreWeave überrascht zwar mit starkem Wachstum, doch eine schwächere Jahresprognose lässt Anleger an der KI-Hoffnung zweifeln.

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

CoreWeave Registered (A) Aktie jetzt kaufen?