Beyond Meat Aktienkurs sinkt weiter - 11.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Beyond Meat Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,37 % im Minus. Der Kursrückgang der Beyond Meat Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -9,37 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Beyond Meat, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -53,76 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -71,15 % verloren.

Beyond Meat Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,91 % 1 Monat -40,95 % 3 Monate -53,76 % 1 Jahr -79,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von Beyond Meat, die am 12. November 2025 erwartet werden, und deren potenzielle Auswirkungen auf den Aktienkurs. Zudem wird die technische Analyse, insbesondere die Reg SHO Threshold Liste, thematisiert, die auf mögliche Zwangseindeckungen hinweist. Einige Nutzer äußern sich skeptisch zur Bewertung der Aktie und setzen das Kursziel auf null.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 398 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 419,08 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Beyond Meat Aktie jetzt kaufen?

Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.