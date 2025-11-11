HENSOLDT Aktie schmiert ab - 11.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -6,67 % auf 88,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,20 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,29 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +2,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +174,87 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,25 % 1 Monat -9,04 % 3 Monate +11,29 % 1 Jahr +178,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die kürzlich um 8% gefallen ist. Forumsteilnehmer heben die fundamentalen Stärken des Unternehmens hervor, wie ein starkes Auftragsbuch und steigende Gewinnmargen, und sehen Potenzial für zukünftige Kursgewinne. Analysten prognostizieren kurzfristige Kursziele um 97 Euro, während langfristig auch 200 Euro möglich erscheinen. Die bevorstehenden Aufträge und der Kapitalmarkttag könnten als Kurstreiber fungieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,20 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Rüstungsboom soll den Radar-Spezialisten Hensoldt auch in den kommenden Jahren kräftig anschieben. Für 2026 sei mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent zu rechnen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.