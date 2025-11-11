    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie verliert signifikant - 11.11.2025

    Am 11.11.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um -3,83 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von -3,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,68 %, geht es heute bei der RENK Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,03 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um +1,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei RENK Group auf +262,75 %.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,50 %
    1 Monat -13,25 %
    3 Monate +10,03 %
    1 Jahr +231,55 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,40 Mrd. € wert.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -3,37 %
    +1,50 %
    -13,25 %
    +10,03 %
    +231,55 %
    +293,33 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



