PNE sichert sich Windkraft-Erfolg in Frankreich!
PNE AG sichert sich Erfolge bei der 10. Ausschreibung für Windenergie in Frankreich mit den Windparks „Romescamps“ und „Chéry“, die bis 2029 in Betrieb gehen und durch Genehmigungen mehr Strom erzeugen können.
Foto: PNE AG
- PNE AG hat Zuschläge bei der 10. Ausschreibung für Windenergie an Land in Frankreich erhalten.
- Die Windparks „Romescamps“ (10,8 MW) und „Chéry“ (10 MW) wurden erfolgreich geboten.
- Der Windpark „Romescamps“ in Hauts-de-France wird Ende 2027 in Betrieb genommen.
- Der Windpark „Chéry“ in Centre-Val de Loire soll Anfang 2029 in Betrieb gehen.
- Durch Änderungsgenehmigungen kann die Stromerzeugung beider Windparks deutlich gesteigert werden.
- PNE AG ist ein erfahrener Projektierer von Windparks und bietet umfassende Dienstleistungen für saubere Energie an.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PNE ist am 13.11.2025.
Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,200EUR das entspricht einem Minus von -1,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.022,48PKT (+0,03 %).
