Jobs vor KI noch sicher? Studie zeigt
Ab 30 Prozent Automatisierung wirkt KI auf Produktivität und Jobs (FOTO)
Köln (ots) - Die European Growth Study 2026* der globalen Strategieberatung
Simon-Kucher zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) bleibt bei den meisten
Unternehmen noch unter der Wirkungsschwelle - doch das könnte sich bald ändern.
Ab einer Automatisierung von rund 30 Prozent erwarten Firmen erstmals spürbare
Effekte. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stehen deutsche Unternehmen an
einem Wendepunkt zwischen Effizienz und Skalierung: Nach einem schwierigen Jahr
2024 überwiegt für 2025 wieder Zuversicht. Für 2026 rechnen viele mit stärkerer
Wettbewerbsfähigkeit und stabilem Wachstum im Einklang mit der Gesamtwirtschaft.
- 73 % der Unternehmen nutzen KI in weniger als 30 % ihrer Prozesse; spürbare
Produktivitäts- und Beschäftigungseffekte werden erst bei 30-50 %
Automatisierung erwartet
- Nur rund 50 % der Unternehmen erreichten 2024 ihre Ziele; für 2025 erwarten
über 70 % eine Zielerreichung
- Top-Risiken: Rezession (54 %), Fachkräftemangel (54 %) und Energiekrise (53 %)
- 40 % der deutschen Unternehmen erwarten für 2026 eine bessere
Wettbewerbsposition als 2023 (31 %)
Künstliche Intelligenz ist für viele Unternehmen ein zentrales Thema - doch ihre
Wirkung bleibt bisher begrenzt. 73 Prozent der Unternehmen gaben an, dass KI
derzeit weniger als 30 Prozent ihrer Prozesse unterstützt. Erst ab einer
Durchdringung von 30 bis 50 Prozent erwarten sie spürbare Effekte auf
Produktivität oder Beschäftigung. "In Zeiten des demografischen Wandels und
Fachkräftemangels ist das eine relevante Benchmark. Pilotprojekte mit KI reichen
jedoch nicht aus", erklärt Grigori Bokeria, Managing Partner für Zentral- und
Nordeuropa bei Simon-Kucher. "Der Erfolg von KI hängt weniger von der
Entwicklung neuer Technologien ab, sondern vielmehr von der Integration
bewährter Lösungen in zentrale kommerzielle Geschäftsprozesse. KI kann somit
nicht nur als Effizienztreiber, sondern auch als Wachstumsenabler für
Unternehmen gesehen werden."
Deutschland schaltet auf Sparkurs
Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Volatilität bleibt Kostendruck das
dominierende Thema. 44 Prozent der deutschen Firmen nennen Kostensenkung als
wichtigsten Profithebel - deutlich vor einer Steigerung des Verkaufsvolumens (32
Prozent) und einer Erhöhung der Preise (21 Prozent). Zum Vergleich: 2023 führten
noch die Steigerung des Verkaufsvolumens (46 Prozent) und Preissteigerungen (36
Prozent). "Deutsche Unternehmen reagieren auf wirtschaftlichen Druck mit einem
klaren Effizienzfokus", so Dr. Franz Ramsauer, Partner bei Simon-Kucher. "Statt
Wachstum um jeden Preis steht Kostenbeherrschung im Vordergrund - als
