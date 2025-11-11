Ab 30 Prozent Automatisierung wirkt KI auf Produktivität und Jobs (FOTO)

Köln (ots) - Die European Growth Study 2026* der globalen Strategieberatung

Simon-Kucher zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) bleibt bei den meisten

Unternehmen noch unter der Wirkungsschwelle - doch das könnte sich bald ändern.

Ab einer Automatisierung von rund 30 Prozent erwarten Firmen erstmals spürbare

Effekte. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stehen deutsche Unternehmen an

einem Wendepunkt zwischen Effizienz und Skalierung: Nach einem schwierigen Jahr

2024 überwiegt für 2025 wieder Zuversicht. Für 2026 rechnen viele mit stärkerer

Wettbewerbsfähigkeit und stabilem Wachstum im Einklang mit der Gesamtwirtschaft.



- 73 % der Unternehmen nutzen KI in weniger als 30 % ihrer Prozesse; spürbare

Produktivitäts- und Beschäftigungseffekte werden erst bei 30-50 %

Automatisierung erwartet

- Nur rund 50 % der Unternehmen erreichten 2024 ihre Ziele; für 2025 erwarten

über 70 % eine Zielerreichung

- Top-Risiken: Rezession (54 %), Fachkräftemangel (54 %) und Energiekrise (53 %)

- 40 % der deutschen Unternehmen erwarten für 2026 eine bessere

Wettbewerbsposition als 2023 (31 %)







Wirkung bleibt bisher begrenzt. 73 Prozent der Unternehmen gaben an, dass KI

derzeit weniger als 30 Prozent ihrer Prozesse unterstützt. Erst ab einer

Durchdringung von 30 bis 50 Prozent erwarten sie spürbare Effekte auf

Produktivität oder Beschäftigung. "In Zeiten des demografischen Wandels und

Fachkräftemangels ist das eine relevante Benchmark. Pilotprojekte mit KI reichen

jedoch nicht aus", erklärt Grigori Bokeria, Managing Partner für Zentral- und

Nordeuropa bei Simon-Kucher. "Der Erfolg von KI hängt weniger von der

Entwicklung neuer Technologien ab, sondern vielmehr von der Integration

bewährter Lösungen in zentrale kommerzielle Geschäftsprozesse. KI kann somit

nicht nur als Effizienztreiber, sondern auch als Wachstumsenabler für

Unternehmen gesehen werden."



Deutschland schaltet auf Sparkurs



Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Volatilität bleibt Kostendruck das

dominierende Thema. 44 Prozent der deutschen Firmen nennen Kostensenkung als

wichtigsten Profithebel - deutlich vor einer Steigerung des Verkaufsvolumens (32

Prozent) und einer Erhöhung der Preise (21 Prozent). Zum Vergleich: 2023 führten

noch die Steigerung des Verkaufsvolumens (46 Prozent) und Preissteigerungen (36

Prozent). "Deutsche Unternehmen reagieren auf wirtschaftlichen Druck mit einem

klaren Effizienzfokus", so Dr. Franz Ramsauer, Partner bei Simon-Kucher. "Statt

Wachstum um jeden Preis steht Kostenbeherrschung im Vordergrund - als Seite 1 von 2 Seite 2 ►





