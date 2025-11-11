    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYougov AktievorwärtsNachrichten zu Yougov

    Jobs vor KI noch sicher? Studie zeigt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ab 30 Prozent Automatisierung wirkt KI auf Produktivität und Jobs (FOTO)

    Köln (ots) - Die European Growth Study 2026* der globalen Strategieberatung
    Simon-Kucher zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) bleibt bei den meisten
    Unternehmen noch unter der Wirkungsschwelle - doch das könnte sich bald ändern.
    Ab einer Automatisierung von rund 30 Prozent erwarten Firmen erstmals spürbare
    Effekte. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stehen deutsche Unternehmen an
    einem Wendepunkt zwischen Effizienz und Skalierung: Nach einem schwierigen Jahr
    2024 überwiegt für 2025 wieder Zuversicht. Für 2026 rechnen viele mit stärkerer
    Wettbewerbsfähigkeit und stabilem Wachstum im Einklang mit der Gesamtwirtschaft.

    - 73 % der Unternehmen nutzen KI in weniger als 30 % ihrer Prozesse; spürbare
    Produktivitäts- und Beschäftigungseffekte werden erst bei 30-50 %
    Automatisierung erwartet
    - Nur rund 50 % der Unternehmen erreichten 2024 ihre Ziele; für 2025 erwarten
    über 70 % eine Zielerreichung
    - Top-Risiken: Rezession (54 %), Fachkräftemangel (54 %) und Energiekrise (53 %)
    - 40 % der deutschen Unternehmen erwarten für 2026 eine bessere
    Wettbewerbsposition als 2023 (31 %)

    Künstliche Intelligenz ist für viele Unternehmen ein zentrales Thema - doch ihre
    Wirkung bleibt bisher begrenzt. 73 Prozent der Unternehmen gaben an, dass KI
    derzeit weniger als 30 Prozent ihrer Prozesse unterstützt. Erst ab einer
    Durchdringung von 30 bis 50 Prozent erwarten sie spürbare Effekte auf
    Produktivität oder Beschäftigung. "In Zeiten des demografischen Wandels und
    Fachkräftemangels ist das eine relevante Benchmark. Pilotprojekte mit KI reichen
    jedoch nicht aus", erklärt Grigori Bokeria, Managing Partner für Zentral- und
    Nordeuropa bei Simon-Kucher. "Der Erfolg von KI hängt weniger von der
    Entwicklung neuer Technologien ab, sondern vielmehr von der Integration
    bewährter Lösungen in zentrale kommerzielle Geschäftsprozesse. KI kann somit
    nicht nur als Effizienztreiber, sondern auch als Wachstumsenabler für
    Unternehmen gesehen werden."

    Deutschland schaltet auf Sparkurs

    Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Volatilität bleibt Kostendruck das
    dominierende Thema. 44 Prozent der deutschen Firmen nennen Kostensenkung als
    wichtigsten Profithebel - deutlich vor einer Steigerung des Verkaufsvolumens (32
    Prozent) und einer Erhöhung der Preise (21 Prozent). Zum Vergleich: 2023 führten
    noch die Steigerung des Verkaufsvolumens (46 Prozent) und Preissteigerungen (36
    Prozent). "Deutsche Unternehmen reagieren auf wirtschaftlichen Druck mit einem
    klaren Effizienzfokus", so Dr. Franz Ramsauer, Partner bei Simon-Kucher. "Statt
    Wachstum um jeden Preis steht Kostenbeherrschung im Vordergrund - als
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jobs vor KI noch sicher? Studie zeigt Ab 30 Prozent Automatisierung wirkt KI auf Produktivität und Jobs (FOTO) Die European Growth Study 2026* der globalen Strategieberatung Simon-Kucher zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) bleibt bei den meisten Unternehmen noch unter der Wirkungsschwelle - doch das könnte sich bald ändern. Ab einer Automatisierung von rund …