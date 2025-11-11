Tech-Investor Softbank macht Kasse und verkauft seine Nvidia-Aktien
- Softbank verkauft alle Nvidia-Aktien für 5,8 Mrd. USD.
- Masayoshi Son investiert stark in KI und OpenAI.
- Softbank-Aktie stieg 2023 um fast 150 Prozent.
TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt seine restlichen Nvidia -Aktien zu Geld gemacht. Das Konglomerat von Unternehmenschef und Milliardär Masayoshi Son strich im Oktober für 32,1 Millionen Anteile 5,8 Milliarden US-Dollar (5 Mrd Euro) ein, wie die Firma am Dienstag in Tokio mitteilte. Damit sei der Anteil komplett verkauft, hieß es.
Son war wieder stärker beim Chipriesen und KI-Spezialisten aus den USA eingestiegen, nachdem Softbank bereits vor Jahren einmal großer Anteilseigner des heute weltweit wertvollsten Unternehmens gewesen war. Auch Anteile an der Deutsche-Telekom -Tochter T-Mobile US schlug Softbank zwischen Juni und September los und kassierte für 40,2 Millionen Papiere 9,2 Milliarden Dollar.
Softbank-Gründer und Tech-Magnat Son macht derzeit viele Beteiligungen zu Geld, um sich stärker ein eigenes Geflecht an KI-Vermögensteilen aufzubauen. Allein in den ChatGPT-Betreiber OpenAI investierte Softbank seit März 7,5 Milliarden Dollar, weitere 22,5 Milliarden sind fest eingeplant.
Softbank ist Teil des Programms Stargate von US-Präsident Donald Trump, in dem zusammen mit den Firmen Oracle , OpenAI und dem Investor MGX aus Abu Dhabi bis zu 500 Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren gesteckt werden sollen. Die Fantasie rund um den KI-Hype ließ die Softbank-Aktie in diesem Jahr um fast 150 Prozent klettern.
Im zweiten Geschäftsquartal (Ende September) machte Softbank auch dank des Buchgewinns mit Nvidia-Aktien und Bewertungsgewinnen beim Tech-Investmentvehikel Vision Fund unterm Strich einen Gewinn von 2,5 Billionen Yen (14,1 Mrd Euro) - und damit weit mehr als von Analysten erwartet./men/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 26,90 auf Tradegate (11. November 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,38 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +21,23 %/+38,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ist doch eh egal in welcher Währung. Fakt ist es geht wieder abwärts und die 160 Euro sind jetzt auch Geschichte. Könnte die 50 Tageslinie nach unten heute durchbrechen (in Dollar)
Geht ja eh schon wieder rot weiter. Heute gehts dann dauerhaft unter die 160 Euro und die 50 Tageslinie in Dollar könnte auch reissen.