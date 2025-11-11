Fraport Aktie steigt zweistellig - 11.11.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Fraport Aktie. Sie steigt um +10,21 % auf 79,35€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fraport Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,35€, mit einem Plus von +10,21 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Fraport AG ist ein führender globaler Flughafenbetreiber, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen und strategische Lage in Europa. Hauptkonkurrenten sind Flughäfen in München, Zürich und Paris. Fraport zeichnet sich durch seine Innovationskraft und ein breites Serviceangebot aus.

Der Kurs der Fraport Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,77 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fraport Aktie damit um -4,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Fraport einen Anstieg von +22,57 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Fraport Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,39 % 1 Monat -5,14 % 3 Monate -4,77 % 1 Jahr +46,84 %

Informationen zur Fraport Aktie

Es gibt 92 Mio. Fraport Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,25 Mrd.EUR € wert.

Der Flughafenbetreiber Fraport rechnet im laufenden Jahr in Frankfurt jetzt mit etwas weniger Passagieren als bislang erhofft. Statt bis zu 64 Millionen dürften es rund 63 Millionen Fluggäste werden. Der Rekordwert von 70,6 Millionen Fluggästen aus …

Die Aktien von Fraport haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen mit 79 Euro am Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 gekratzt. Zuletzt ließ der Schwung etwas nach, sie kosteten bei 78 Euro aber immer noch fast 9 Prozent mehr als tags zuvor. Die …

Nach dem starken Wochenstart tut sich der Dax am Dienstag mit dem Sprung über die 24.000-Punkte-Marke erneut schwer. Im frühen Handel stand er zuletzt mit 23.993 Punkten etwas darunter und verzeichnete dabei einen Zuwachs von 0,14 Prozent. …

Fraport Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fraport Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fraport Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.