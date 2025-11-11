    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Niederlage für ChatGPT vor Münchner Gericht

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI verliert gegen Gema im Urheberrechtsstreit.
    • Landgericht München urteilt zu Gunsten der Gema.
    • Neun bekannte Lieder betroffen, Urheberrechte verletzt.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Streit um die Nutzung von Songtexten hat der ChatGPT-Betreiber OpenAI eine Niederlage gegen die deutsche Verwertungsgesellschaft Gema hinnehmen müssen. Das Landgericht München entschied zugunsten der klagenden Gema, dass der US-Konzern bei neun bekannten Liedern - von "Atemlos" bis "Männer" - Urheberrechte verletzt habe./ruc/DP/mis



    dpa-AFX
