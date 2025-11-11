Niederlage für ChatGPT vor Münchner Gericht
Für Sie zusammengefasst
- OpenAI verliert gegen Gema im Urheberrechtsstreit.
- Landgericht München urteilt zu Gunsten der Gema.
- Neun bekannte Lieder betroffen, Urheberrechte verletzt.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Streit um die Nutzung von Songtexten hat der ChatGPT-Betreiber OpenAI eine Niederlage gegen die deutsche Verwertungsgesellschaft Gema hinnehmen müssen. Das Landgericht München entschied zugunsten der klagenden Gema, dass der US-Konzern bei neun bekannten Liedern - von "Atemlos" bis "Männer" - Urheberrechte verletzt habe./ruc/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen