    AKTIE IM FOKUS

    Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Adyen-Kurs steigt um 4% auf 1.411 Euro.
    • Mittelfristige Ziele unter Konsensprognosen 2027/2028.
    • Kapitalmarkttag könnte Anlegerstimmung beeinflussen.
    AKTIE IM FOKUS - Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Auf die Veröffentlichung mittelfristiger Geschäftsziele von Adyen hat der Kurs am Dienstag mit Gewinnen reagiert. Am Vormittag stiegen die Papiere an der Euronext um gut vier Prozent auf 1.411 Euro. Sie führten den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 an. Am Mittag findet zudem ein Kapitalmarkttag des Zahlungsdienstleisters statt, erste mittelfristige Ziele gab es aber schon am Morgen.

    Die vorsichtige Prognose für den Umsatz liege etwas unter der aktuellen Konsensschätzung für 2027 und leicht über der für 2028, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Und auch das Margenziel für 2028 liege eher unterm Konsens. Einige Anleger könnten enttäuscht sein; allerdings erschienen die Ziele auch ein wenig als "Reset". Das Unternehmen habe nun aber die Chance, die eigenen Ziele zu übertreffen./bek/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Euronext Aktie

    Die Euronext Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 5.706 auf Ariva Indikation (11. November 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Euronext Aktie um +2,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Euronext bezifferte sich zuletzt auf 12,95 Mrd..

    Euronext zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
