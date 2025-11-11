    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    Nvidia und Co: Achtung Bullen, das war nur ein Short-Squeeze!

    So hatte der Nasdaq 100 gestern den besten Handelstag seit Mai - aber das unter dünnem Volumen, und was noch wichtiger ist..

    Gestern eine saftige Rally der US-Aktienmärkte mit einer Nvidia-Aktie, die fast 6% gestiegen ist - aber das war wahrscheinlich nur ein Short Squeeze, der nicht nachhaltig sein wird und sein kann! So hatte der Nasdaq 100 gestern den besten Handelstag seit Mai - aber das unter dünnem Volumen, und was noch wichtiger ist: mehr Aktien fallen auf neue Tiefs, als dass Aktien die neue Hochs erreichen. Das zeigt die struturellen Probleme der US-Aktienmärkte, die gestern wieder einmal mit Schmincke kaschiert worden ist durch den Anstieg der Tech-Schwergewichte wie Nvidia. Vor allem Hedgefonds waren nach den Kursverlusten letzte Woche der Big Tech-Aktien short - und sind gestern dafür bestraft worden. Kommt heute der turnaround tuesday?

    Hinweise aus Video:

    2. Goldpreis steigt weiter: Warum Investoren wieder zugreifen

     

    Das Video "Nvidia und Co: Achtung Bullen, das war nur ein Short-Squeeze!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
