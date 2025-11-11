Gestern eine saftige Rally der US-Aktienmärkte mit einer Nvidia-Aktie, die fast 6% gestiegen ist - aber das war wahrscheinlich nur ein Short Squeeze, der nicht nachhaltig sein wird und sein kann! So hatte der Nasdaq 100 gestern den besten Handelstag seit Mai - aber das unter dünnem Volumen, und was noch wichtiger ist: mehr Aktien fallen auf neue Tiefs, als dass Aktien die neue Hochs erreichen. Das zeigt die struturellen Probleme der US-Aktienmärkte, die gestern wieder einmal mit Schmincke kaschiert worden ist durch den Anstieg der Tech-Schwergewichte wie Nvidia. Vor allem Hedgefonds waren nach den Kursverlusten letzte Woche der Big Tech-Aktien short - und sind gestern dafür bestraft worden. Kommt heute der turnaround tuesday?

Hinweise aus Video:

1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:

https://www.investing-referral.com/fugi/

2. Goldpreis steigt weiter: Warum Investoren wieder zugreifen

Das Video "Nvidia und Co: Achtung Bullen, das war nur ein Short-Squeeze!" sehen Sie hier..